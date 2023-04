Utting

vor 16 Min.

Sporttag: Beim TSV Utting ist erst zu Mitternacht Feierabend

Plus Der TSV Utting wärmt sich auf für seine 100-Jahr-Feier im Oktober: Bis dahin ist viel geplant. Zum Auftakt gibt es ein zehnstündiges Vortrags- und Mitmachprogramm.

Von Dagmar Kübler

Heuer feiert der TSV Utting sein 100-jähriges Bestehen. Zwar finden die Hauptfeierlichkeiten erst vom 6. bis 8. Oktober statt. Bis dahin gibt es jedoch fast monatlich eine Veranstaltung. Beim Sport- und Gesundheitstag mit Sportnacht am Samstag standen zehn Stunden Vorträge und Sportangebote zum Mitmachen auf dem Programm. Das stieß bei der Bevölkerung auf große Resonanz.

Jede Menge Schweiß floss letzten Samstag bei dem sportlichen Marathon, den die Abteilung Turnen, Fitness und Gesundheit unter Leitung der Vereinsvorsitzenden Steffi Bichler auf die Beine gestellt hatte. Von 14 Uhr bis Mitternacht konnten Besucher im dreiviertelstündlichen Wechsel das gesamte Programm der Abteilung kennenlernen. Den Anfang machten gesundheitliche Themen; so hielten Dr. Birgit Bachl und Dr. Willi Osman-Günther Vorträge zu den Themen "Gesundes Leben" sowie "Herz-Kreislauf-Erkrankungen". Steffi Bichler ergänzte das Spektrum mit Erkenntnissen darüber, wie wichtig Bewegung im Alter ist. Danach konnten die Kenntnisse zu Erster Hilfe und Reanimationstraining an verschiedenen Stationen der Wasserwacht aufgefrischt werden. Ab 16 Uhr starteten die Fitnesskurse für die Älteren, so Lady Fitness Ü60 sowie Rehasport Koronar, Ortho und Onko.

