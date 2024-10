Staatsstraße bei Achselschwang wird zwei Wochen gesperrt

Der 1969 erbaute Viehtriebdurchlass an der Staatsstraße bei Achselschwang wird ersatzlos zurückgebaut. Damit dies möglich ist, muss die Straße in dem Bereich für zwei Wochen gesperrt werden. Der Verkehr auf der Strecke zwischen Landsberg und Schondorf wird über Entraching und Utting umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen am Montag, 11. November, beginnen.

Der aus industriell gefertigten Wellstahlprofilblechen gefertigte Durchlass wird laut Staatlichem Bauamt Weilheim nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Eine anderweitige Nutzung des Bauwerks beispielsweise als Geh- und Radwegunterführung sei, bedingt durch die geringen Abmessungen des Bauwerks, ausgeschlossen. Eine rechtliche Grundlage für die Aufrechterhaltung des Viehtriebs ist demnach nicht gegeben.

Die Möglichkeit einer halbseitigen Sperrung der Staatsstraße wurde seitens des Staatlichen Bauamtes untersucht, wurde jedoch als nicht praktikabel verworfen. Eine witterungsbedingte Verschiebung dieser Maßnahme kann nicht ausgeschlossen werden, teilt die Behörde mit. (AZ)