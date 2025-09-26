Starker Regen sorgt für Probleme beim Refigium in Utting

Im Keller des Lagerschuppens, der künftig einen Teil des Refugiums bilden soll, steht immer wieder Wasser. Der Schuppen wird derzeit saniert. Im Zuge dessen hatte der Gemeinderat nun zu entscheiden, wie es mit dem Keller weitergehen soll. Architekt Stefan Mohr vom Architekturbüro „VonMeierMohr“ informierte dazu über den Sachstand und bauliche Möglichkeiten.

Wie auf den von ihm gezeigten Fotos zu sehen war, haben sich in der Betonplatte des Kellerbodens Risse gebildet. Durch diese drängt bei starkem Regen Wasser herein. Jedoch bleibt es nicht stehen, sondern versickert wieder. Das Haus weise keine alten Wasserschäden auf, es sei nicht feucht und habe auch keinen Schimmel gebildet, sagte Mohr. Dennoch könne diese bauliche Situation nicht so bleiben. Mohr hatte zwei Vorschläge zur Verbesserung parat, die preislich weit auseinanderlagen. So würde eine neue wasserdichte Bodenplatte mit zahlreichen Abdichtungsmaßnahmen 123.000 Euro kosten.

Gemeinderat Utting stimmt für Lösung, die die Raumhöhe beim Refugium verringert

Den nicht wasserdichten Magerbetonboden zu belassen, darüber einen zweiten Boden aus Gitterrosten zu verbauen und einen Pumpensumpf anzulegen, würde Kosten in Höhe von 30.000 Euro verursachen. Jedoch würde sich dadurch die ohnehin niedrige Stehhöhe im Keller nochmals verringern und das Eindringen von Wasser würde nicht verhindert werden.

Der Gemeinderat entschied sich für die preisgünstigere Variante, sollte sich im Bauverlauf die Notwendigkeit dazu ergeben. Der Refugium-Neubau startete im März, jedoch ist der Baufortschritt um rund sieben Wochen verzögert. Viel Regen erschwerte die Aushubarbeiten. Ein in der Nähe verlaufender Regenwasserkanal weichte die Baugrubenböschung auf.