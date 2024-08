Strandbad Utting: Miene Gruber erfüllt sich seinen Lebenstraum

Die Tinte unter dem Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Utting und dem Nachfolger von Noch-Pächter Rupert Riedel ist noch nicht ganz trocken, als beim Pressetermin der Wechsel im Uttinger Strandbad offiziell bekannt gegeben wird. Gemunkelt wurde es schon seit Tagen in Utting und in der Umgebung, jetzt steht es fest: Martin (Miene) Gruber führt ab dem kommenden Jahr das Uttinger Strandbad mit seinem Wahrzeichen, dem hölzernen Sprungturm.

„Ich habe mir damit meinen Lebenstraum erfüllt“, sagt der 1970 geborene Gruber. Schon als Kind und in seiner Jugend sei er gerne ins Strandbad in Utting gekommen, jetzt dürfe er hier arbeiten. „Ich kann mit dem Fahrrad herkommen, meine Familie kann auf einen Sprung vorbeischauen.“ Damit steige die Lebensqualität erheblich. Denn derzeit betreibt der gebürtige Uttinger auf der „anderen Seeseite“ die Bayerischen Brandung in Herrsching, die er in gute Hände abgeben wird. „Beides kann und will ich nicht betreiben, dann würde ich weder dem einen noch dem anderen gerecht werden.“

Ab 1. Januar ist der Veranstalter des nur wenige Meter vom Strandbad entfernten Summermarkts im Summerpark Pächter des teilweise denkmalgeschützten Areals. Und bis zum Beginn der Badesaison am 1. Mai 2025 gibt es für ihn und sein Team, aber auch für die Gemeinde Utting als Eigentümer jede Menge zu tun. Denn das Hauptgebäude soll komplett saniert und auch umgebaut werden. „Künftig gibt es durch das Gebäude hindurch keinen Zugang mehr zum Strandbad“, erläutert Bürgermeister Florian Hoffmann beim Pressetermin. Das Gebäude soll ausschließlich dem gastronomischen Betrieb von Bad und Biergarten dienen. Badegäste gelangen dann über einen eigenen Zugang mit Kassenautomaten am südlichen Ende des Biergartens zum Badesteg und zur Liegewiese.

Rund 50.000 Euro muss der neue Pächter Miene Gruber ins Strandbad Utting investieren

Die Grillhütte wird abgerissen und auf der Biergartenseite Richtung Straße soll ein Podest entstehen auf dem Biertische und Stühle stehen sollen. „Dann haben auch die Gäste Seeblick, die nicht weiter vorn im Biergarten sitzen“, begründet Miene Gruber. „Hier wird so etwas wie das Wohnzimmer der Uttinger entstehen, ein Ort, zu dem man gehen kann, ohne sich vorher verabreden zu müssen.“ Bayerische Biergartenküche, angereichert mit Tapas und anderen kleinen Snacks plant Gruber seinen Gästen dort künftig anzubieten.

Bis alles steht, wird der neue Pächter nach eigenen Angaben rund 50.000 Euro, zum Beispiel für eine neue Küche, investieren. Aber nicht nur das: Um den Badebetrieb samt Sprungturm auch weiter aufrechterhalten zu können, muss Gruber das silberne Rettungsschwimmabzeichen vorweisen. Dazu gehören 400 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten, davon 50 Meter Kraulschwimmen, 150 Meter Brustschwimmen und 200 Meter Schwimmen in Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit. 300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens zwölf Minuten, anschließend im Wasser entkleiden. Und ein Sprung aus drei Metern Höhe sowie 25 Meter Streckentauchen. Das alles muss auch das Team leisten, das Gruber zur Badeaufsicht um sich versammeln will. „Anfragen habe ich schon, seit ich erstmals angesprochen habe, mich um das Strandbad in Utting zu bewerben.“ Apropos bewerben: 15 Bewerbungen waren, wie Bürgermeister Hoffmann sagt, eingegangen. Davon waren vier Bewerber zum Vorstellungsgespräch in die Gemeinde geladen worden. Miene Gruber machte letztlich das Rennen.

Eine Änderung wird es auch noch mit Beginn der neuen Badesaison geben. Die Eintrittspreise im Strandbad Utting steigen etwas an. Die Jahreskarte für Erwachsene kostet 2025 35 statt 25 Euro, die Tageskarte vier statt drei Euro. Die Jahreskarte für Kinder wird künftig 15 Euro kosten und die Tageskarte 2,50 Euro.