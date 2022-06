Streit in Utting: Mann setzt Pfefferspray ein

In einer Flüchtlingsunterkunft in Utting kommt es zu einem handfesten Streit. Ein junger Mann greift zum Pfefferspray.

Bei einem Streit in einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Utting hat ein junger Mann Pfefferspray eingesetzt. Wie die Polizei meldet, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Streitigkeit zwischen einem 35-jährigen Bewohner der Unterkunft und einem 24-jährigen Besucher, der sich unberechtigt in dem Gebäude aufhielt.

Im Streit darüber kam es laut Polizeiangaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 24-Jährige auch ein Pfefferspray einsetzte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt. (lt)

