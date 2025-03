Striche und Kreise im raumB1 in Utting

„Watching Paint Dry“ ist im Englischen ein Idiom für „besonders langweilig“ oder „extrem ermüdend“. Die Künstlerin Isabelle Dyckerhoff hat die Redewendung für einen ganzen Bilderzyklus wörtlich genommen. Sie hat jedoch der von ihr auf Leinwand oder Stoff aufgebrachten Farbe nicht tatenlos beim Trocknen zugesehen. Vielmehr beschäftigte sie sich weiter künstlerisch. Dabei waren oft ein leeres Blatt Papier und eine Tube Aquarellfarbe in optimistischem Grau Ausgangspunkt für einfache, sich wiederholende Muster, entstanden aus Strichen oder Kreisen.

Ein kleiner Ausschnitt davon, was außer Kunst auf DIN-A4-Blättern beim Warten auf das Trocknen der Farbe im Atelier von Isabelle Dyckerhoff noch alles entstehen kann, ist unter dem Titel „Things I Do While Watching Paint Dry“ im raumB1 in Utting zu sehen. Die kleine Galerie am Bahnhofsplatz – Wände und Decke plus Holzboden frisch geweißt – startet damit in die Ausstellungssaison 2025. „Mit dieser ersten Ausstellung 2025 ist der Fokus nicht auf Malerei gesetzt“, sagt Kurator Joerg Staeger über die Schau. „Vielmehr sollen grundlegende künstlerische Prozesse wie Setzung und Korrektur, Verdichtung und Freilassen, Kontrolle und Loslassen als dauerhaftes Element gezeigt werden.“

Isabelle Dyckerhoff zeichnet, bevor die Gedanken zu kreisen beginnen

Bis auf ein Bild – dieses kommentiert mit einer zarten Farbstudie das Ausstellungsthema – sind alle Arbeiten beim Warten entstanden. „Soll ich tatenlos zusehen, wie die Farbe trocknet? Ich möchte aber unbedingt arbeiten“, kommentiert die Künstlerin diesen Prozess. „Bevor die Gedanken anfangen zu kreisen, fange ich an, auf Baumwollstoff Linien mit Pinsel und Aquarellfarbe zu ziehen, mit dem Ölstift Kreise, Gitter und Raster auf Papier zu zeichnen.“ Zeitschriftenseiten, gerissenes Papier, geformter, teilweise glasierter Ton und Draht sind, wie in der aktuellen Schau zu sehen, weitere Materialien, die von der Künstlerin beim Warten zu Kunst verarbeitet werden.

Isabell Dyckerhoff stellt derzeit im Raum B1 in Utting aus. Foto: Joerg Staeger

Was beim Eintritt in die Galerie als Erstes auffällt, ist ein dunkles Band aneinandergereihter DIN-A4-Blätter, in Kniehöhe an der gegenüberliegenden Wand angebracht. Wer sich auf die auf den Blättern mit der freien Hand gezeichneten Strukturen einlässt, kann sich darin verlieren, so viele Möglichkeiten des Kombinierens sind darin versteckt. Daneben baumelt eine riesige Kette von der Decke. Die Künstlerin hat dafür feinen Draht geflochten, zu Ringen geformt und diese aneinander gehängt. Einfache Tonröhren bringen Spannung in das Objekt. An der Wand daneben zieht eine Studie auf weiß grundiertem Stoff den Blick an. Drei breite Striche in hellem Grau offenbaren, wie sich eine Farbe dank unterschiedlicher Intensität verändern kann.

Weitere solcher Studien mit Streifen unterschiedlicher Menge und Breite haben teilweise das Zeug zur optischen Täuschung. Eine nach oben führende Wendeltreppe: Ist sie eine Fotografie oder ist sie gemalt? Ist sie überhaupt real? Weißes, von Hand gerissenes Papier wurde ebenfalls zu Kunst. Einziges gestalterisches Element sind die unterschiedlichen Größen der Quadrate und Rechtecke, die jedoch, teilweise übereinander angebracht, für Tiefe, ja fast eine gewisse Dreidimensionalität sorgen. Glasierte Tonstreifen, mit Draht verbunden und gehängt: Sie könnten genauso gut Teil eines Musikinstruments sein.

„Things I Do While Watching Paint Dry“ Arbeiten von Isabelle Dyckerhoff im raumB1 in Utting: geöffnet Sonntag, 30. März, Samstag und Sonntag, 5./6. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr; am 6. April ist Finissage. Die Galerie im raumB1 ist dank des großen Schaufensters jederzeit auch von außen einsehbar.