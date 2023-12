Utting

vor 36 Min.

Suche nach Erdwärme: Utting lässt Windach gewähren

Wird irgendwann wie hier auf diesem Foto von 2014 in Mauerstetten im Ostallgäu auch am Ammersee irgendwann nach heißem Wasser im Untergrund gebohrt?

Plus Windach will einen Claim haben, um nach Erdwärme zu suchen. Dieser erstreckt sich auch auf Uttinger Gebiet. Warum man dort froh ist, wenn Windach aktiv wird.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Windach beabsichtigt, nach Erdwärme zu bohren. Dafür braucht es eine Erlaubnis. Wie andere Gemeinden hatte aber auch Utting bereits sein Interesse an einer Beteiligung geäußert. Der Claim, der Windach für Bohrungen für einen Zeitraum von fünf Jahren aufgezeigt wird, würde auch das Gemeindegebiet von Utting berühren. In einem Beteiligungsverfahren wurde deshalb auch Utting gehört.

Damals, im Oktober, hatte der Uttinger Gemeinderat keine Einwände gegen den Antrag von Windach, fügte dem Beschluss jedoch eine Bemerkung hinzu. Demnach sei von Windach zu berücksichtigen, dass für Utting keine Nachteile bezüglich einer eventuellen späteren Bohrung entstünden. Aufgrund dieses Beschlusses kam die Sache im Gemeinderat nun noch einmal auf den Tisch. Denn, so Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG): Dieser Beschluss würde nach sich ziehen, dass die Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme an die Gemeinde Windach nur erteilt werden kann, wenn auch Utting Rechtsinhaber wird. Der Sachverhalt sei mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums erörtert worden, so Hoffmann. Für Utting würde dies bedeuten, dass die Gemeinde einen Finanzierungsplan aufstellen müsste, der auch die Kosten für die Bohrungen enthält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen