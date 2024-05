Summermarkt: Utting erteilt Erlaubnis für die nächsten fünf Jahre

Im Streit um den Summermarkt hat Veranstalter Miene Gruber etwas Wichtiges in der Hand: Ein Bescheid der Gemeinde Utting erlaubt die Veranstaltung bis 2029.

Der Summermarkt in Utting kann auch in den nächsten fünf Jahren weiter abgehalten werden. Einen entsprechenden Bescheid hat die Gemeinde Utting erlassen. Das hat Veranstalter Martin "Miene" Gruber jetzt mitgeteilt. "Nach langer juristischer Prüfung halte ich glücklich und dankbar meine Konzession für die nächsten fünf Jahre im Summermarkt in der Hand", schrieb er, verbunden mit dem Dank an diejenigen, die ihn in dieser "langen und nervenaufreibenden Phase so toll unterstützt haben".

Der Summermarkt findet heuer vom 21. bis 23. Juni statt

Wie mehrfach berichtet hatte ein Anwohner im Umfeld des Summerparks gedroht, gegen Veranstaltungen wie den Summermarkt und die Seebühne juristisch vorzugehen, weil er sich die davon ausgehende Geräuschkulisse gestört fühlt. Außerdem führte er an, dass Natur und Umwelt beeinträchtigt würden.

Die Gemeinde musste daraufhin zugestehen, dass Veranstaltungen im Summerpark künftig um 22 Uhr enden müssen, weil der Beschwerdeführer in einem reinen Wohngebiet lebt, in dem besonders strenge Lärmbeschränkungen gelten. Die Sorge um Natur und Umwelt, die Beschwerdeführer ebenfalls ins Feld geführt hatte, wurde dagegen von der Unteren Naturschutzbehörde nicht geteilt. Der Summermarkt soll in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juni stattfinden. (ger)

