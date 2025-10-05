Tenniscamp beim TC Utting mit Rekordbeteiligung

Vom 04. August bis zum 06. August 2025 fand beim TC Utting das diesjährige Tenniscamp statt - diesmal mit Rekordbeteiligung von über 50 Teilnehmern. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 18 Jahren waren mit großem Eifer bei der Sache und das eingespielte Trainer-Team um Jan Fischer und die erste Herrenmannschaft des TC Utting konnte allen, vom Anfänger bis zum Turnierspieler, wertvolle Tipps geben. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz!

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!