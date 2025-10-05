Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Utting: Tenniscamp beim TC Utting mit Rekordbeteiligung

Utting

Tenniscamp beim TC Utting mit Rekordbeteiligung

Mehr als 50 Teilnehmer sind mit großem Eifer dabei.
Von Martina Stöckl für TC Utting
    • |
    • |
    • |
    Teilnehmer und Trainerteam beim Tenniscamp des TC Utting.
    Teilnehmer und Trainerteam beim Tenniscamp des TC Utting. Foto: Martina Stöckl

    Vom 04. August bis zum 06. August 2025 fand beim TC Utting das diesjährige Tenniscamp statt - diesmal mit Rekordbeteiligung von über 50 Teilnehmern. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 18 Jahren waren mit großem Eifer bei der Sache und das eingespielte Trainer-Team um Jan Fischer und die erste Herrenmannschaft des TC Utting konnte allen, vom Anfänger bis zum Turnierspieler, wertvolle Tipps geben. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz!

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden