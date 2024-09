Unfall: Autofahrer kommt bei Achselschwang von der Straße ab

Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer bei Achselschwang von der Straße abgekommen. Wie die Dießener Polizei berichtet, fuhr ein 84-jähriger Schondorfer auf der Staatsstraße von Schondorf in Richtung Finning. Aus bislang unbekannter Ursache kam er kurz vor Achselschwang mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Offensichtlich beim Versuch, seinen Pkw auf die Fahrbahn zurückzulenken, kreuzte der Schondorfer die Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Feld. Bei dem Unfall wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bargen ihn schwer verletzt aus dem Fahrzeug. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in einer Höhe von rund 7000 Euro. (AZ)