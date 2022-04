Unfall bei Utting: Zwei Fahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

Zwischen Utting und Schondorf ereignet sich ein Auffahrunfall. Zwei Autofahrer werden verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Unfall hat sich am Montagabend zwischen Utting und Schondorf ereignet. Laut Polizeibericht war ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2055 in Richtung Schondorf unterwegs. Direkt hinter dem Schondorfer fuhr eine 68-jährige Autofahrerin. Der 49-Jährige wollte nach rechts zu einem dortigen Eierhäuschen abbiegen und musste seinen Pkw abbremsen, um einen auf dem Radweg fahrenden Radfahrer durchfahren zu lassen. Auch die Frau bremste ihren Pkw ab.

Hinter der Frau fuhr ein 18-Jähriger und übersah die vor ihm bremsenden Fahrzeuge und fuhr auf den Wagen der Frau auf, der dadurch auf den Pkw des 49-Jährigen geschoben wurde. Der 18-jährige Uttinger wurde leicht verletzt und erlitt Abschürfungen an den Unterarmen und Handgelenken. Die andere Autofahrerin hatte Schmerzen im Bereich des Brustbeines. Beide wollten sich selbständig zu einem Arzt begeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (ak)