Alltagsbegleiter bringen ein Stück Lebensqualität zurück

Alltagsbegleiterin Inge Popilka ist 70 Jahre alt und bringt anderen älteren Menschen ein Stück Lebensqualität zurück. Was sie dazu bewogen hat, die Ausbildung zu machen.

Die Frau hat Power! Sie will etwas tun. Und so startete Inge Popilka mit 70 Jahren in eine neue Aufgabe. Sie hat im vergangenen Jahr die Ausbildung zur Alltagsbegleiterin beim Uttinger Verein Füreinander absolviert.

"Ich wollte immer mit Menschen zu tun haben", sagt Inge rückblickend, "Ich war die älteste von fünf Geschwistern, das hat mich ganz tief geprägt." Früh hatte sie klare Ziele vor Augen: Realschule, Verwaltungsausbildung im Unfallkrankenhaus Murnau, unbedingt dort! Danach wollte sie "rumkommen" im Haus, war neugierig, wissbegierig, arbeitete auf allen Stationen. Aber nach zwölf Jahren Murnau musste sie "einfach mal weg". Düsseldorf stellte sie sich irgendwie toll vor, bewarb sich auf eine kleine Anzeige und wurde Chefsekretärin bei einer Laborärztin. Lernte ihren Mann kennen, Sohn Leonhard wurde 1985 geboren. Mit einer kurzen Unterbrechung blieb sie bis zum Beginn der Rente dort. Dann zog es sie – inzwischen geschieden – endgültig zurück ins heimatliche Utting, in die Nähe der Geschwister. Soviel zum "Rumkommen".

Inge Popilka ist vielseitig interessiert und immer aktiv unterwegs: Ausstellungen in München, Kirchen in Augsburg, zu Fuß nach Dießen, mit dem Rad durch Wiesen und Wälder, Lesen. Aber da war noch die Suche nach etwas anderem …

"Ich brauchte Kontakt zu Menschen, auch irgendwie noch eine sinnvolle Aufgabe. Und als ich beim Verein Füreinander auf diese Schulung zur Alltagsbegleiterin aufmerksam wurde, fühlte ich mich sofort angesprochen", erzählt sie.

Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter besuchen ältere Menschen, manche sind auch demenziell erkrankt, zu Hause. Sie lesen vor, man spielt Spiele oder hört einfach zu. Wenn es möglich ist, geht man miteinander spazieren oder kauft gemeinsam ein. Man begleitet zum Arztbesuch oder zum Friseur. In einer Schulung mit 40 Unterrichtseinheiten (drei Module) werden die zukünftigen Alltagsbegleiter/-innen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie erfahren über die verschiedenen Formen und Stadien der Demenz, sie üben den Umgang mit den durch Alter und Krankheit eingeschränkten Menschen.

Andrea Birner, gerontopsychiatrische Fachkraft beim Verein Füreinander ergänzt: "Ein Mensch mit beginnender Demenz sieht sich nicht als pflegebedürftig, insofern müssen wir den Begriff 'Pflege' neu definieren: Unterstützung durch Ehrenamtliche im gewohnten Umfeld, damit Entlastung der Pflegedienste und der Heime, ebenso wie der pflegenden Angehörigen."

Inge Popilka aus Utting ist 70 Jahre alt und hat die Ausbildung zur Alltagsbegleiterin gemacht. Foto: Jutta Bäzner

Darin sieht der Verein Füreinander seit vielen Jahren seine Aufgabe – eine Aufgabe von immens steigender Bedeutung angesichts des demografischen Wandels und des Pflegenotstandes. Andrea Birner zitiert den amerikanischen Psychiater Richard Taylor, der ein gesellschaftliches Dilemma auf den Punkt gebracht hat: mehr "Soziopharmaka als Psychopharmaka" – also soziale Kontakte statt Tabletten. Ein enger Kontakt und regelmäßiger Austausch mit den Ehrenamtlichen ist dabei Voraussetzung. Birner freut sich über das Engagement von Inge Popilka: "Wir brauchen sie dringend! Auch, weil sie so flexibel ist und schon mal kurzfristig einen Einsatz übernehmen kann." Bedingung für die Aufgabe ist das allerdings nicht, es gibt auch viele regelmäßige Aufgaben für lebenserfahrene Alltagsbegleiter/-innen. Berufliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Einsätze werden in Höhe einer Übungsleiterpauschale von den Pflegekassen vergütet und über den Verein Füreinander e. V. abgerechnet, der auch bei der Pflegeeinstufung unterstützt.

Schulung in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft

Die Schulung für Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft und der Volkshochschule beginnt am Freitag, 17. März, und endet am Freitag, 28. April. Für Interessierte findet am Freitag, 3. März, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule Utting eine Informationsveranstaltung statt.

Zur Infoveranstaltung und zur Schulung oder bei Fragen wenden sich Interessierte an Andrea Birner von der Seniorenberatung des Vereins Füreinander unter der Telefonnummer 08806/924-164.