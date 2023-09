Utting: Der Basketball-Platz erstrahlt in neuem Glanz

Seit mehr als 20 Jahren gibt es an der Grundschule in Utting einen Basketball-Freiplatz. Mit Mitteln aus dem Bürgerbudget ist er jetzt auf Vordermann gebracht worden.

In wenigen Wochen feiert der TSV Utting sein 100-jähriges Bestehen. Das soll groß gefeiert werden. Doch Grund zur Freude gibt es für den Verein und viele Sportbegeisterte auch jetzt schon. Denn, der Basketball-Freiplatz an der Uttinger Grundschule erstrahlt sein ein paar Tagen in neuem Glanz.

Vor über zwei Jahrzehnten entstand an der Uttinger Grundschule der einzige öffentlich zugängliche Basketball-Freiplatz in der Gemeinde. Im Laufe der Zeit zeichneten sich jedoch deutliche Spuren der Abnutzung ab, da bisher kaum Renovierungsmaßnahmen ergriffen worden waren.

In die Jahre gekommen war die Basketball-Anlage an der Grundschule Utting. Foto: Christiane Geier

Mit dem Ziel, diesen beliebten Treffpunkt wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, stellte der TSV Utting im vergangenen Jahr einen Bürgerbudget-Antrag bei der Gemeinde. Die erfreuliche Nachricht: Der Antrag fand Zustimmung.

Während der Sommerferien nahmen sich engagierte Helfer dem Projekt an und setzten es erfolgreich um. Als Erstes führte die Firma „Ellinger Garten-Service“ Rasenarbeiten durch, wobei eine Neuausrichtung der Rasengrenzen nicht nur ästhetisch ansprechend wirkt, sondern auch das Verletzungsrisiko erheblich mindert.

Mit neuem Korb und neuen Linien in die neue Saison

Anschließend wurden in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen TSV Vorstand Georg Kaiser neue Bretter und Ringe an den Korbanlagen angebracht. Und zum Abschluss wurden beraten durch den „Storz Malerbetrieb“ die zentralen Linien für ein Basketballfeld eingezeichnet.

Dank des erfolgreichen Zusammenspiels von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und dem TSV Utting erstrahlt der Basketball-Freiplatz in neuem Glanz und lädt zu sportlichen Aktivitäten ein. Zudem startet mit Schuljahresbeginn auch die Abteilung Basketball des TSV Utting in die neue Saison mit einer Reihe an weiblichen und männlichen Jugendmannschaften. Interessierte finden aktuelle Informationen auf der Homepage www.tsvutting.de und können sich zudem via Mail an basketball@tsvutting.de wenden. (AZ)