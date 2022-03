Fahranfängerin ist bei Utting 50 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizei führt bei Utting eine Geschwindigkeitsmessung durch. Eine 18-Jährige ist deutlich zu schnell unterwegs.

Deutlich zu schnell war eine Fahranfängerin am Mittwochabend bei Utting unterwegs. Am nördlichen Ortseingang wurde sie laut Polizei mit 127 statt den dort erlaubten 70 Stundenkilometern geblitzt.

Beamte der Polizei Dießen führten am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2055 am nördlichen Ortseingang von Utting eine Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Bereich gilt wegen einer Firmenausfahrt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Insgesamt waren fünf Autofahrer zu schnell unterwegs.

Fahrverbot, Punkte und Bußgeld

Spitzenreiterin war laut Polizei eine 18-jährige Fahranfängerin, die mit ihrem Wagen mit 127 Stundenkilometern gemessen wurde. Sie muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 480 Euro rechnen. (lt)

