Utting ist auf der Suche nach einem Ort für freie Trauerfeiern

Eine alternative Trauerhalle auf dem Friedhof oder doch lieber das katholische Pfarrheim für freie Trauerfeiern nutzen? In Utting wird genau darüber derzeit diskutiert.

Wer sich in Utting eine freie anstatt einer kirchlichen Trauerfeier wünscht, muss diese ungeschützt vor Witterungseinflüssen auf dem Friedhof gestalten. Mehrfach wurde das Thema bereits von Bürgern angesprochen, so bei der Bürgerversammlung und auch bei den Bürgeranliegen vor der Gemeinderatssitzung.

Nun nahm der Bürgermeister den Punkt auf die Tagesordnung und ließ den Gemeinderat darüber diskutieren – es zeigte sich, dass eine breite Mehrheit diesbezüglich nachbessern will. Einige stuften die Angelegenheit sogar als dringlich ein, sie würden lieber heute als morgen handeln.

Für eine alternative Trauerhalle muss erst Baurecht geschaffen werden

Florian Hoffmann macht jedoch klar, dass zuerst Baurecht geschaffen werden müsse. So drehte sich die Diskussion nicht darum, ob, sondern wo und wie eine alternative Trauerhalle oder zumindest eine Überdachung für Trauerfeiern auf dem Friedhof geschaffen werden könnte. Platz für ein Bauwerk bestünde nur auf dem Gelände in Richtung Schule, aber vielleicht wäre ja auch ein Dach an der Leichenhalle ausreichend, lauteten einige Meinungen. Wichtig sei, baldmöglichst den Standort festzulegen und dann einen Planer zu beauftragen, sagte Peter Liebner (CSU).

Die Uttinger Verwaltung sucht nach Beispielen aus anderen Gemeinden

Zweiter Bürgermeister Patrick Schneider (GAL) forderte den Bürgermeister auf, beim katholischen Pfarrer nachzufragen, ob er das Pfarrheim auch für freie Trauerfeiern zur Verfügung stellen könnte. Die Verwaltung werde sich zudem bei anderen Gemeinden umschauen, welche baulichen Lösungen es dort für freie Trauerfeiern gäbe, sagte Hoffmann.

Lesen Sie dazu auch