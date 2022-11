Utting: Lärmaktionsplan soll Tempo 30 auf Staatsstraße ermöglichen

Der Gemeinderat Utting bewilligt Geld für die Erstellung eines Lärmaktionsplans. Das Ziel ist Tempo 30 auf der Staatsstraße. Die Gemeinde will mit Schondorf kooperieren.

In Inning hatten sie damit schon Erfolg, in Schondorf wurde das Thema vor einigen Monaten angeschoben und jetzt steht es auch in Utting auf der Agenda: Die Erstellung eines Lärmaktionsplans, um auf dessen Basis Tempo 30 auf der Staatsstraße anordnen zu können, die durch den Ort führt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dafür 50.000 Euro bereitzustellen, die vor allem kommendes Jahr anfallen dürften.

Synergien durch eine Zusammenarbeit mit Schondorf

Utting will bei dem Thema zudem mit Schondorf kooperieren, informiert Geschäftsstellenleiter Matthias Graf. „Wenn beide Gemeinden denselben Rechtsanwalt und dasselbe Ingenieurbüro beauftragen, könnten sich dadurch finanzielle Synergien ergeben. Die Problematik ist ja in beiden Gemeinden ähnlich.“

Lesen Sie dazu auch