Uttinger fährt betrunken Auto und wird von der Polizei angehalten

Alkohol am Steuer: Bei einer Verkehrskontrolle in Utting wird ein 28-Jähriger aus dem Verkehr gezogen. Seinen Führerschein dürfte er für einige Zeit los sein.

Ein 28-jähriger Uttinger wurde Donnerstagnacht in Utting einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Pkw unterwegs war. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, ergab ein durchgeführter Alkoholtest, dass der Mann mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer gesessen hat.

Der Mann muss mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Der Uttinger musste sein Fahrzeug deshalb stehen lassen, ihm drohen nun laut Polizeibericht ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld. (AZ)

