Uttinger Zahnarzt erhält Staatsmedaille des Gesundheitsministeriums

Der in Utting lebende Zahnarzt Dr. Martin Schubert setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch in Deutschland eine angemessene Zahnbehandlung erhält. Das wird jetzt gewürdigt.

Am Dienstag sind acht engagierte Bürgerinnen und Bürger mit der Bayerischen Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege ausgezeichnet worden. Darunter ist auch der Uttinger Zahnarzt Dr. Martin Schubert. Der Facharzt für Oralchirurgie hat 2011 das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern gegründet und ist seither dessen Vorsitzender.

Martin Schubert, so ist der Laudatio des Gesundheitsministeriums zu entnehmen, habe sich in besonderer Weise dafür eingesetzt, dass jedem Menschen in Deutschland das Recht auf eine angemessene Zahnbehandlung und Versorgung zuteil wird. Deswegen hat er 2011 das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern gegründet. Das Hilfswerk besteht aus einer Zahnarztpraxis in München, die zweimal wöchentlich anonyme und kostenfreie Behandlungen für Patientinnen und Patienten ohne Krankenversicherungsschutz anbietet. Seit der Gründung konnten bereits über 4400 nicht versicherte Patientinnen und Patienten aus aller Welt kostenlos behandelt werden.

Das Netzwerk von Martin Schubert hat sich inzwischen auf ganz Bayern ausgeweitet

Insgesamt acht Zahnärztinnen und Zahnärzte sind für das soziale Projekt im Einsatz und leisten hierbei ehrenamtliche Arbeit. Im Laufe der Jahre konnte das Hilfswerk seine Arbeit ausweiten und ein Netz aus Zahnärztinnen und Zahnärzten knüpfen, die ehrenamtlich und kostenfrei in ganz Bayern behandeln. Vor allem Geflüchtete, die einen unaufschiebbaren Behandlungsbedarf haben, können sich an diese wenden. Aktuell sind rund 40 Zahnarztpraxen in ganz Bayern beteiligt. Schubert arbeitet außerdem eng mit dem Sozialdienst der Malteser in München zusammen, um gemeinsam die Eingliederung der Patientinnen und Patienten in die Krankenkassen anzustreben, damit auch nachhaltig eine Versorgung gewährleistet wird.

Zusätzlich war Schubert viele Jahre Vorsitzender der Vollversammlung der Bayerischen Landeszahnärztekammer und ist seit 2015 Gutachter der Bayerischen Landeszahnärztekammer. Außerdem war er elf Jahre lang Mitglied der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer und engagiert sich in zahlreichen deutschen und internationalen zahnärztlichen Fachgesellschaften.

Die Staatsmedaille ist die höchste Auszeichnung des Gesundheitsministeriums

Die Staatsmedaillen überreichte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er betonte anlässlich der feierlichen Verleihung in der Residenz München: „Die heute Geehrten sind als Vordenker und Menschen der Tat ein Vorbild. Wir brauchen mehr Menschen wie sie, die über ihre Interessen hinausdenken und denjenigen die Hand reichen, die sich selbst nicht mehr helfen können, die für das Wohl anderer Verantwortung übernehmen und die mehr tun, als sie eigentlich müssten.‘“

Gemeinsam mit ihrem Team vom Hospizverein nahm die frühere Landtagsabgeordnete Renate Dodell (Dritte von rechts) die Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (rechts) entgegen. Foto: Gesundheitsministerium

Die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege ist die höchste Auszeichnung des bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums. Es werden damit Personen geehrt, die sich langjährig im Bereich Gesundheit und Pflege engagiert haben.

Auch das Engagement von Renate Dodell für die Hospizversorgung wird gewürdigt

Ebenfalls über eine Staatsmedaille konnte sich Renate Dodell aus Weilheim freuen: Sie habe sich besonders um die Hospizversorgung in Bayern und Deutschland verdient gemacht. Von 1994 bis 2013 war sie Mitglied des Bayerischen Landtags und habe sich auf politischer Ebene für die optimale Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen starkgemacht. Seit 2011 ist Dodell die Vorsitzende des Hospizvereins im Pfaffenwinkel in Polling mit über 1200 Mitgliedern. Es sei ihrem Einsatz und organisatorischem Geschick zu verdanken, dass das Hospiz Pfaffenwinkel 2013 und erneut 2018 erweitert und saniert werden konnte. Seit fünf Jahren wird außerdem die Erweiterung um ein teilstationäres Kinderhospiz geplant und umgesetzt. (AZ)