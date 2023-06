Uttingerin erläuft beim Supermarathon Geld für den Förderverein UhU

75 Kilometer, knapp 2000 Höhenmeter und ein Scheck in Höhe von 1100 Euro – das ist die Bilanz von Steffi Bichler nach ihrem Rennsteiglauf. Im Oktober gibt es einen weiteren Spendenlauf.

Bereits zum dritten Mal war Steffi Bichler, Vorsitzende des TSV Utting, erfolgreiche Teilnehmerin am Rennsteiglauf in Thüringen. Zuvor stand eine ganze Reihe von Trainingseinheiten auf dem Programm, bei denen in ihr die Idee gereift sei, die Rennsteig-Strecke – sie führt von Eisenach aus ins 73,9 Kilometer entfernte Schmiedefeld – mit knapp 2000 Höhenmetern zu überwinden.

Während der vielen Trainingseinheiten überlegte Steffi Bichler, die Strecke für einen guten Zweck zu laufen, und so machte sie sich auf die Suche nach zehn Sponsoren, die pro gelaufenem Kilometer einen Euro spenden konnten. Der Empfänger des Geldes war schnell ausgemacht: Der Förderverein UhU (Uttinger helfen Uttingern), der Senioren und Seniorinnen dabei helfen will, möglichst lange selbstbestimmt in der gewohnten Umgebung zu leben. Dafür gibt es seit 20 Jahren verschiedenste Projekte im Dorf. Das Gründungsmitglied und der Initiator der UhUs, Konrad Klein, verstarb 2022.

Der TSV Utting feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen

Mit der erfolgreichen Teilnahme am Supermarathon konnte Steffi Bichler vor wenigen Tagen 1100 Euro an den Verein übergeben. Doch damit nicht genug: Der TSV Utting feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen (6. bis 8. Oktober), und Steffi Bichler plant für Samstag, 7. Oktober, einen Jubiläumslauf. Es werden zwar keine 74 Kilometer sein, aber eine schöne Fünf-Kilometer-Runde soll es laut Bichler werden. Diese besondere Veranstaltung wird in Erinnerung an Konrad Klein den Namen "Konrad-Klein-Gedächtnislauf" erhalten. Der zum Rennsteiglauf erlaufene Betrag soll der Ansporn sein, die Seniorenarbeit in Utting weiterhin zu fördern. "Es muss ja kein Ultramarathon sein, ein Genusslauf für einen guten Zweck in unserer schönen Umgebung kann dann im Rahmen des Vereinsjubiläums des TSV Utting auch sehr viel Spaß bringen", so Bichler.

Spendenlauf in Erinnerung an Konrad Klein, den Initiator des Fördervereins UhU

"74 Kilometer zu laufen, ist eine echte Herausforderung, viele Höhenmeter machen es auch nicht einfacher, aber viel Motivation, Freude am Laufsport und der Gedanke, für einen guten Zweck zu laufen, haben schließlich das schönste Ziel der Welt, in Schmiedefeld am Rennsteig, zu einem tollen Erlebnis werden lassen", war die Motivation von Steffi Bichler. (AZ)

