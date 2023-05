Uttings Jungturner sind beim bayerischen Landesturnfest erfolgreich

Wie für alle prominenten Profisportler die Olympischen Spiele ein besonderes Großereignis darstellen, so ist auch jedes Bayerische Landesturnfest für alle Aktiven im Turnsport immer ein echtes Highlight – findet doch auch das Turnfest nur alle vier Jahre statt. Nach 2019 in Schweinfurt waren 2023 alle Turner Bayerns eingeladen, nach Regensburg zum 33. Bayerischen Landesturnfest zu kommen.

Dieser Einladung ist die Uttinger Abordnung mit zwölf Jugendturnern im Alter von zwölf bis 17 Jahren und den Trainern Corinne Ernst, Paul von Thülen und Armin Zach gefolgt. Alle Uttinger Teilnehmer, einschließlich der drei Trainer, waren in ihrer jeweiligen Altersklasse angemeldet für den DTB-Wahlwettkampf mit jeweils vier Turndisziplinen. Überdies genossen sie alle zusätzlich auch die vielen sonstigen Erlebnisse, die ein Turnfest zu bieten hat. Es stand der Besuch der Turnfestgala ebenso mit auf dem Programm wie Spaß beim „Fang mich doch!“, Aktivitäten auf der Turnfestmeile wie die 100-Sekunden-Haltechallenge mit Hängen an der Stange, das Surfbrett-Rodeo und die Teilnahme am Turn-Warrior-Wettbewerb.

Wirklich besonders wurden die vier Tage auf dem Turnfest in Regensburg für die Uttinger außerdem durch die ungewöhnliche Art der Unterbringung: Turnfest-typisch haben sie vier Nächte in einem Klassenzimmer der Regensburger Albert-Schweitzer-Realschule gewohnt und übernachtet.

Uttinger Turner sind beim Landesturnfest in Regensburg erfolgreich. Foto: Corinne Ernst

Nach einer Nacht auf der Isomatte galt es also mit den Rahmenbedingungen beim Turnfest-Wahlwettkampf bestmöglich klarzukommen. Für den Wettkampf stand hier keine Turnhalle zur Verfügung, sondern die Turngeräte waren im Eishockey-Spielfeld der Trainingshalle der Regensburger Donau-Arena aufgestellt. Der Platz dort war meist knapp, so zum Beispiel für den Anlauf am Sprung. Einige kleine Patzer der Uttinger waren sicherlich der besonders rutschigen Bodenmatte und ihrer ungewohnten Polsterung mit zusammengebundenen dünnen Air-Track-Matten auf Betonboden geschuldet. Besonders gut konnte Maximilian Hirsch mit diesen speziellen Wettkampfbedingungen umgehen und alle seine Übungen am Boden, Sprung, Barren und Reck praktisch fehlerfrei präsentieren. Der Lohn dafür war dann der erste Platz in seiner Altersklasse der 14- bis 15-jährigen.

Geturnt wird auf einem Eishockey-Spielfeld

Er darf sich damit jetzt also „Turnfestsieger“ nennen. Ebenso übrigens auch Corinne Ernst, die in ihrer Altersklasse den ersten Platz für Utting erturnte. Und hier die weiteren Platzierungen:

In der Altersgruppe zwölf bis 13 Jahre belegte Constantin Kraus den sechsten, Ben Zach den neunten, Simon Dospil den elften, Fridolin Ernst den 25. und Gabriel Klein den 26. Rang.

In der Altersgruppe 14 bis 16 Jahre schaffte es Maximilian Hirsch auf Platz eins, Anian Linke auf Platz drei, Silas von Arndt auf den 18., Phillip Gall auf den 26. und Valentin Ernst auf den 27. Platz.

Bei den 16- und 17-Jährigen kam Simon Ostermeier auf Platz sieben und David Klein auf Platz 25. Paul von Thülen erturnte in der Altersklasse 20 bis 24 Jahre den neunten Platz und Corinne Ernst siegte in der Gruppe der 45- bis 49-Jährigen. Einen siebten Platz erreichte Armin Zach in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre.

Alle Uttinger Turnerinnen und Turner nahmen außerdem am Wettbewerb „Turn-Warrior“ teil, einem anspruchsvollen Hindernisparcours, angelehnt an die bekannte Fernsehshow mit ähnlichem Format. David Klein und Maximilian Hirsch qualifizierten sich für das Finale und belegten schließlich die Plätze drei und vier. (AZ)