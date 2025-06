Uttings Wettkampfturnerinnen auf dem Deutschen Turnfest in Leipzig

Am Vormittag des 28.05.2025 starteten 15 Wettkampfturnerinnen des TSV Utting zusammen mit ihren Trainer*innen per Zug Richtung Deutsches Turnfest in Leipzig. Mit circa 80.000 teilnehmenden Sportler*innen und etwa 750.000 Besucher*innen handelt es sich beim Deutschen Turnfest um die weltweit größte Breitensportveranstaltung. Den Widrigkeiten der Bahn zum Trotz (Ersatzzug des Ersatzzuges) erreichten alle wohlbehalten am frühen Abend ihr vorübergehendes Domizil - eine Turnhalle in einem Leipziger Gymnasium, die zusammen mit den Uttinger Jungs bewohnt wurde und als gute Ausgangsbasis für sämtliche Aktivitäten fungierte.

Icon Vergrößern Die TSV-Mannschaft im Drachenboot. Foto: Colette Keil Icon Schließen Schließen Die TSV-Mannschaft im Drachenboot. Foto: Colette Keil

Im Rahmen des Besuchs zahlreicher Aktivitäten und Veranstaltungen, wurden bis zum Abreisetag am 01. Juni viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Neben dem Handstand-TÜV und dem Besuch der Turngala, zählte auch eine gemeinsame Drachenbootfahrt auf der Elster zu den Highlights. Geturnt wurde natürlich auch und dabei wurden sehr gute Platzierungen erreicht. Die Turnerinnen und Trainer*innen waren mit dem Erreichten sehr zufrieden. Das Turnfest in Leipzig war für alle Teilnehmer*innen ein absolutes Highlight, das allen sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird. Gespannt wird nun auf das Bayerische Landesturnfest in Nürnberg 2027 gewartet.

