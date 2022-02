Verein Füreinander bildet in Utting wieder Alltagsbegleiter aus

In Utting kann man sich wieder zum Alltagsbegleiter für Senioren ausbilden lassen. Karo Kern hat dies bereits getan. Wie sie ihre Tätigkeit erlebt.

Der Uttinger Verein „Füreinander“ will im März wieder Alltagsbegleiterinnen und -begleiter ausbilden. Ihre Aufgabe ist es, Senioren mit Demenz zu unterstützen. Eine von diesen Alltagsbegleiterinnen ist Karo Kern, wie der Verein berichtet.

Karo Kern empfand ihr Leben als glücklich und erfüllt: Sie lebte seit zehn Jahren in Utting, war verheiratet, hatte zwei fast erwachsene Kinder, und ihr Friseurgeschäft in München lief gut. Davon wollte die 53-Jährige etwas zurückgeben an andere Menschen, denen es vielleicht nicht so gut ging. So erfüllte sie sich ihren Herzenswunsch: Sie meldete sich zur Ausbildung als Clownin an. Vorher verkaufte sie ihren Laden.

Corona lässt den Traum vom Clown platzen

Kaum hatte sie die Aufnahmeprüfung an der Clowns-Schule in Tübingen bestanden und die erste Ausbildungseinheit begonnen, beendete die Corona-Epidemie ihren Traum zunächst. Aber Rumsitzen und Warten? Karo Kern sagt dazu: „Das ist nicht mein Ding. Ich fragte beim Bürgertreff, ob man mich da brauchen könnte – Nachbarschaftshilfe vielleicht. Aber dann hörte ich dort von den Aufgaben einer Alltagsbegleiterin.“

Sie erfuhr, dass Alltagsbegleiterinnen und -begleiter ältere, manchmal demenziell erkrankte Menschen in ihrem Zuhause besuchen, mit ihnen spazieren gehen, sie zum Friseur oder zum Arzt begleiten, ihnen vorlesen, mit ihnen Spiele spielen oder ihnen einfach zuhören. Damit entlasten sie die Angehörigen, die diese Stunden für sich nutzen können.

In dem Kurs lernen die Teilnehmenden viel über Demenz

Auf ihre Aufgabe werden die Alltagsbegleiterinnen und -begleiter in einer Schulung mit 40 Unterrichtseinheiten vorbereitet. Sie erwerben Wissen über die Auswirkungen des Alters, erfahren über die verschiedenen Formen und Stadien der Demenz, sie üben in Rollenspielen die Kommunikation mit den durch Alter und Krankheit eingeschränkten Menschen.

Im vergangenen Jahr hat Karo Kern diese Schulung absolviert. Sie sagt heute: „Was mir da von Fachkräften vermittelt wurde, gibt mir Sicherheit im Umgang mit den Senioren. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, die ich da übernommen habe.“ Karo Kern schwärmt: „Ich kann viel geben, aber ich bekomme so viel mehr zurück.“ Alltagsbegleiterinnen und -begleiter erhalten eine Vergütung in Höhe einer Übungsleiterpauschale, die sie mit „Füreinander“ abrechnen.

Auch in Schondorf kann man sich informieren

Nun bietet der Verein mit der Volkshochschule und der Alzheimer-Gesellschaft eine neue Schulung an. Sie beginnt am Samstag, 19. März, und wird an den darauffolgenden Samstagen (Osterferien ausgenommen) fortgesetzt, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Mehrzweckraum der Uttinger Schule, Schulweg 2.

Informationsveranstaltungen zur Schulung finden am Freitag, 4. März, von 17.30 bis 19 Uhr im Gebäude der ehemaligen VR-Bank, Bahnhofstraße 31, statt und in Schondorf am Mittwoch, 9. März, von 14 bis 15.30 Uhr im Seniorentreff, Am Griesfeld 9, Anmeldung unter Telefon 08806/924164. (ak)