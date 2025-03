Von Maxl Graf bis Rudi Völler: Bei Martin Wiesheu in Utting war die Prominenz gern zu Gast

Martin Wiesheu ist in Utting ein bekanntes Gesicht: 1971 übernahm er zusammen mit seiner Frau Johanna den Wittelsbacher Hof von Johannas Eltern und betrieb ihn bis 2022, zuletzt als Hotel Garni. Am 26. Februar feierte er im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag – und natürlich ging es zum Essen in den Wittelsbacher Hof.

Den betreibt seit 1,5 Jahren das Ehepaar Priti und Dhanraj Barde und serviert im „Taj Mahal“ statt bayerischer Küche Spezialiäten aus dem Heimatland der neuen Pächter – Indien. Sehr gut habe es geschmeckt, loben Martin und Johanna Wiesheu das Essen. Das Ehepaar genießt nun seinen Lebensabend und blickt zurück auf ein arbeitsreiches Leben, das täglichen Einsatz bis ins hohe Alter forderte.

Martin Wiesheu wurde 1935 in München geboren und wuchs in Bergen bei Moosburg auf. Seine Eltern betrieben dort das Gasthaus Wiesheu. Als er 14 Jahre alt war verkündete ihm sein Vater, dass er für ihn eine Lehrstelle als Metzger in Moosburg gefunden habe. Dabei wäre der junge Martin viel lieber Mechaniker oder Lokführer geworden. Im Hotel Bauer in Moosburg lernte er statt dessen das Wursten, arbeitete in der Küche mit – und legte so, ohne es zu ahnen, die Grundlagen für seine Zukunft im Wittelsbacher Hof. „Fünf Mark habe ich im ersten Lehrjahr im Monat verdient“, erinnert er sich. „Als gelernter Geselle waren es dann zehn Mark.“ Der geringe Lohn ließ ihn auf Wanderschaft gehen, über Metzgereien in Plochingen und Garmisch kam er schließlich 1954 in die Metzgerei Seefelder Hof in Utting.

Als Metzger kommt Martin Wiesheu 1954 nach Utting

Damals gab es noch drei Metzgereien in Utting. Neben dem Seefelder Hof noch Pickl und Kendler. Die Metzgerei Kendler und der Wittelbacherhof, 1898 erbaut, gehörten Anna und Franz Kendler. Eine der vier Töchter von Anna und Franz Kendler lernte Martin Wiesheu auf einem Faschingsball, dem Schlesierball, in der Gaststätte im Summerpark kennen.

Ab 1971 führten Johanna und Martin Wiesheu den Wittelsbacher Hof und die Metzgerei, die von 1949 bis 1980 bestand. 1975 wurden die landwirtschaftlichen Gebäude abgerissen und ein Gästehaus gebaut. Zudem gab es im Hotel zwölf Zimmer.

Im Wittelsbacher Hof gibt sich die Prominenz die Klinke in die Hand

Im Wittelsbacher Hof fanden Faschingsbälle, Hochzeiten, Beerdigungen, Kommunionen oder das Weißwurstessen nach der Fronleichnamsprozession statt und er war Vereinslokal für etliche Uttinger Vereine. Viele prominente Persönlichkeiten gehörten zu den Gästen, darunter die Schauspieler Maxl Graf, Gottfried John und Richie Müller sowie Eiskunstläuferin Marika Kilius. Als Ende der 1970er-Jahre häufig Trainingslager von 1860 München in Utting stattfanden, trainiert wurde auf dem Fußballplatz am alten Feuerwehrhaus, wurden nicht nur die Fußballer im Wittelbacher Hof untergebracht: Auch Rudi Völler und Jimmy Hartwig ließen sich blicken. Es gäbe so manches zu erzählen aus seiner langen Zeit als Wirt und Metzger, aber Martin Wiesheu ist bescheiden und will gar nicht so viel an die Öffentlichkeit tragen. Er darf nun, wenn auch sehr verspätet, seinen Ruhestand genießen.