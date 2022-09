Vor Ort aktiv sein mit der Volkshochschule Ammersee West

Die Volkshochschule am Ammersee-Westufer startet in den Herbst. Auf dem Programm stehen viele Veranstaltungen, die auf kurzen Wegen erreichbar sind.

"Vor Ort aktiv sein" ist das Motto bei der Volkshochschule. Das Herbstprogramm der vhs Ammersee West bringe viel Abwechslung, heißt es in einer Mitteilung. Los geht es am Montag, 26. September.

„Wir freuen uns über die bisher zahlreichen Anmeldungen“, sagt vhs-Leiterin Heike Gerl. „Wir sehen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder mehr in Laune sind, Kurse und Workshops zu belegen. Aber es liegt hoffentlich auch an unseren vielen neuen Angeboten, die wir erstmals im Programm haben.“ So setze die vhs Ammersee West noch mehr auf Kurse vor Ort in ihren sechs Zweckverbandsgemeinden Dießen, Eching, Greifenberg, Schondorf, Utting und Windach. „In Zeiten, in denen man nicht mehr so schnell ins Auto steigt, sei es aus ökologischen oder finanziellen Überlegungen, können wir natürlich mit unseren Angeboten vor Ort punkten – und das zu gleichbleibenden Kursgebühren.“

Im Gesundheitsbereich hat die Volkshochschule einiges Neues zu bieten

Gerade im Bereich der Gesundheitskurse habe die vhs Ammersee West ihr Programm ausgebaut, ob „Yoga für Männer“, „Ganzheitliche Fuß-Gymnastik“ oder „Atem. Bewegung. Rhythmus“ – für jeden und jede sollte etwas dabei, der sich körperlich fit halten will. Ein größeres Angebot an Sprachkursen, gerade auch für Anfängerinnen und Anfänger, sei in diesem Semester ebenfalls geplant. Dazu biete die vhs Ammersee auch wieder mehr Vorträge zu ausgewählten Themen an. In Schondorf könne man manch Erhellendes zum Thema Glück hören, in Utting werde die heilende Kraft des Humors verhandelt, in Dießen stünden Vorträge zur Ernährung auf dem Programm und in Windach werde zum Thema Patientenverfügung informiert.

„Mein Steckenpferd“, so vhs-Leiterin Heike Gerl, „sind aber die vielfältigen Führungen, Betriebsbesichtigungen und Exkursionen in der näheren Umgebung.“ Auch hier heiße es, Auto stehen lassen, zu Fuß gehen oder mit dem Rad kommen, zum Beispiel zur Führung im Keramikmuseum Lösche, zur Fischerei Metzgerhof in Riederau, mit dem Revierförster durch den Wald bei Utting oder zur Winterwanderung in Eching.

Auch an Kinder wendet sich die Volkshochschule

Dazu gebe es vielfältige Verbraucherthemen wie „10 Schritte zum richtigen Testament“, „Ohne Abschlag in Rente“ oder „Strom aus dem Balkonkraftwerk“, sei es online oder in Präsenzveranstaltungen. Auch neue kreative Angebote lockten an neuen Kursorten wie dem Gestalt-Archiv in Schondorf. Für Kinder reiche das Angebot von Theaterworkshops über Zauberschule, Marburger Konzentrationstraining bis hin zu Robotik und Frühes Forschen.

Anmeldungen sind jederzeit möglich, entweder online auf der Webseite www.vhs-ammersee-west.de, per E-Mail an info@vhs-ammersee-west.de oder telefonisch zu den Servicezeiten: Geschäftsstelle Utting montags bis donnerstags 9 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr, Telefon 08806/959790 und Geschäftsstelle Dießen montags bis freitags 9 bis 12 Uhr, Telefon: 08807/6063. (AK)