Utting

06:09 Uhr

Vorerst bleibt der neue Uttinger Bürgertreff namenlos

Plus An Namensvorschlägen aus der Bevölkerung mangelt es für den kürzlich in Betrieb genommenen Bürgertreff in der Bahnhofstraße in Utting nicht. Überzeugt hat den Gemeinderat aber kein Vorschlag.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Wie soll es denn nun heißen, das Gebäude der ehemaligen VR-Bank, das mittlerweile als Kindertagesstätte und Bürgertreff genutzt wird? Oder soll es überhaupt einen Namen bekommen, das Haus Nummer 31 in der Uttinger Bahnhofstraße?

Das Eröffnungsfest ist vorüber, die Kinderhilfe Oberland sowie der Verein Füreinander in Utting haben die Räume bezogen. Damit endet die Ära Bankgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Uttinger Feuerwehrhaus. Damit in Utting niemand mehr vom "ehemaligen VR-Bankgebäude" spricht, kam im Gemeinderat die Idee auf, dem Gebäude einen eigenen Namen zu geben. Zur Erinnerung: Vor dem Umzug des Vereins Füreinander aus der Bahnhofstraße 17 lautete der Name für diesen Treffpunkt "17&Wir".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen