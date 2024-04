Wahl des Vorstands: Der TSV Utting setzt auf Kontinuität

Der TSV Utting schaut auf der Generalversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Bei den Neuwahlen wird dem bisherigen Vorstand einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

Die rund 80 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder haben bei der Generalversammlung des TSV Utting einstimmig den gesamten Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt: Steffi Bichler als Vorsitzende sowie Matthias Jausel und Ruben Streicher (beide stellvertretende Vorsitzende), Dirk von Thülen und Sabine Rester bleiben weiterhin als Schatzmeister im Amt, während Michika Neugebauer und Sabrina Rossow die Schriftführung übernehmen. Die Festorganisation wird von Andrea Widemann und Chris Fichtl geleitet, das Gebäudemanagement liegt in den Händen von Ralf Stief und Klaus Zernikow. Diese einstimmige Entscheidung unterstreicht nicht nur die Kontinuität, sondern auch das Vertrauen in die Führung des Vereins, heißt es in einer Mitteilung. Das Motto "Never change a running system" erhielt somit erneut seine Bestätigung.

Ein Höhepunkt des Abends war der filmische Rückblick auf die 100-Jahr-Feier des Vereins, der eindrucksvoll das Festwochenende im vergangenen Oktober dokumentierte.

Die Sportlerehrung war ein weiterer Höhepunkt der Generalversammlung des TSV Utting

Die neu eingeführte Sportlerehrung bildete einen weiteren Höhepunkt der Versammlung, bei dem Sportlerinnen und Sportler für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre herausragenden Leistungen geehrt wurden. Unter den Geehrten befand sich beispielsweise Isolde Marx von der Abteilung Fitness/Reha, die für ihre kontinuierliche Trainingsbeteiligung bei der Sportgruppe Fit100 ausgezeichnet wurde.

Die geehrten Sportler des TSV Utting (von links): Sarah Gruber (Voltigieren), Helmut Ellinger (Wassersport), Isolde Marx (Fitness/Reha), Michael Kellerer (Fußball), Werner Bieniek (Stockschießen), Stefan Ziegler (Volleyball), Maxi Hirsch (Turnen), Hans Donner (Rad/Ski). Foto: TSV Utting

Mit einem gestärkten Team und einem klaren Blick nach vorn setzt der TSV Utting seinen Weg fort, um auch in den kommenden Jahren ein bedeutender Teil der lokalen Sport- und Gemeinschaftslandschaft zu bleiben, heißt es abschließend. (AZ)

