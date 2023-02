Utting

Warum in Utting so viele Gemeindewohnungen leer stehen

Inzwischen stehen 13 der 54 gemeindlichen Wohnungen in Utting (im Bild in der Dyckerhoffstraße) leer, weil deren geplante Sanierung nicht vorankommt.

Plus Obwohl Wohnungen dringend gebraucht werden, stehen in Utting immer mehr davon leer. Die GAL will dies ändern. Doch die Mehrheit im Gemeinderat entscheidet anders.

Über 54 Wohnungen in zwölf Häusern verfügt die Gemeinde Utting, zusätzlich wurden mithilfe einer hohen staatlichen Förderung rund 80 in sechs Häusern auf dem ehemaligen Schmucker-Gelände errichtet. Während diese seit Januar nach und nach bezogen werden, stehen immer mehr alte Wohnungen leer - mittlerweile sind es 13. Grund dafür ist, dass viele Wohnungen einem heutigen Wohnstandard nicht mehr entsprechen, weder gedämmt sind noch über eine adäquate Heizung oder Sanitäreinrichtungen verfügen oder gar der Schimmel wächst. Wie soll vorgegangen werden? Darüber hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung aufgrund eines GAL-Antrags diskutiert.

