Wie geht es mit dem Strandbad in Utting ab 2025 weiter?

Im Uttinger Strandbad steht 2024/25 ein Pächterwechsel an. Vorab geht es auch um die Frage, ob und was an der Gastronomie baulich verändert werden soll.

Auch wenn es Winter geworden ist: Am Dienstag, 5. Dezember, geht es ab 20 Uhr in einer Sondersitzung des Uttinger Gemeinderats im Feuerwehrhaus um die Zukunft des Strandbads, genauer gesagt der dortigen Gastronomie.

Seit längerer Zeit steht bereits fest, dass der langjährige Pächter der Freizeitstätte, Rupert Riedel, aufhören will. Die Saison 2024 wird die letzte mit Riedel sein, der das gemeindliche Strandbad vor 34 Jahren gepachtet hat. Bevor nun das Bad neu verpachtet wird, macht man sich in Utting schon länger Gedanken, ob und was bautechnisch am Strandbad verbessert werden müsse, erklärt Geschäftsstellenleiter Matthias Graf. Eine Beraterin für Gastronomie, Bettina von Massenbach von dem Büro Oyster Hospitality Management in München wurde deshalb bereits beauftragt.

Von Massenbach soll nun in der Sitzung am Dienstag seine Überlegungen für eine Neuordnung der Gastronomie im Strandbad vorstellen, so Graf weiter. Was die Beraterin an Änderungen vorschlägt, ist derzeit nicht weiter bekannt. Bis auf ein kurzes Telefonat mit Bürgermeister Florian Hoffmann habe es vorab noch keine weiteren Informationen für den Gemeinderat gegeben. Mit Entscheidungen sei daher in der Sitzung am Dienstag nicht zu rechnen, mit Weichenstellungen sei wohl erst in der letzten Sitzung dieses Jahres am 21. Dezember zu rechnen.

An der Strandbad-Gastronomie wurden in den vergangenen Jahrzehnten praktisch keine baulichen Veränderungen vorgenommen, bis auf eine Sache, die damals teilweise erheblichen Unmut auslöste: Um den Biergarten besser vor Witterungseinflüssen zu schützen, hatte Pächter Riedel 2015 eine große Markise aufgestellt, die monatelang politisch schwer umstritten war.

