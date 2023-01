Zeugen helfen dabei, eine Unfallflucht in Utting zu klären

Ein Auffahrunfall konnte in Utting gleich vor Ort geklärt werden, obwohl der Fahrer flüchtete.

Auf dem Parkplatz der Bäckerei Kasprowicz in Utting kam es am Samstag gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei übersah der Fahrer eines blauen Wagens beim Ausparken den hinter ihm befindlichen weißen Audi und touchierte ihn am Heck. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei, entfernte sich der Fahrer des Dacias unmittelbar vom Unfallort. Zur Tatzeit befanden sich mehrere Zeugen auf der Terrasse der Bäckerei, die den Vorfall beobachten konnten. Mit ihrer Hilfe konnte die Polizei noch am Abend des gleichen Tages den Fahrer ausfindig machen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet. (AZ)