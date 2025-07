Schulprojekt „Das Dschungelbuch“ - das ist einmalig in Utting

Es war mehr als nur ein Schulprojekt – es war ein kleines Wunder, das da auf die Beine gestellt wurde: Mit ihrer Aufführung des Musicals „Das Dschungelbuch“ hat die Grundschule Utting gezeigt, was möglich ist, wenn Kinder, Lehrkräfte, Eltern und eine ganze Gemeinde gemeinsam an einem Strang ziehen.

Seit Dezember vergangenen Jahres wurde geprobt – mit Herzblut, Mut und enorm viel Energie. „Es war ein Kraftakt“, sagte Schulleiterin Katharina Schippl rückblickend. Gemeinsam mit ihrer Konrektorin Elisabeth Melder hatte sie die Idee zu der Inszenierung, bei der jede Klasse und jedes Kind beteiligt war: mit Sprechrollen, Chorgesang oder Soli.

„Die Kinder haben viel mehr gelernt als Unterricht leisten kann“, sagt Schippl. „Teamgeist, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen – sie sind über sich hinausgewachsen.“ Die Proben wurden in den Schulunterricht integriert – in Musik wurden die Stücke einstudiert, in Kunst das Bühnenbild gemalt. Und in den Pausen saßen die Kinder in den Gängen, halfen sich gegenseitig beim Textlernen, motivierten sich einander vor Auftritten.

Das Uttinger Schulprojekt wäre ohne Unterstützung von außen nicht möglich gewesen

Ein Projekt, das nicht ohne Unterstützung von außen möglich war: So unterstützte etwa Anna Schneider, seit 2011 Chorleiterin in Utting, das Projekt mit großer Hingabe: Sie probte intensiv mit den Schülern, vor allem mit den Solistinnen und Solisten, und half dabei, die musikalischen Darbietungen bis ins Detail zu perfektionieren.

Eltern nähten fantasievolle Kostüme für Wölfe, Tiger, Geier oder den Schakal, das Bühnenbild wurde von den Schreinereien Wilhelm und Sedlmair gebaut. Elternbeirat und Förderverein kümmerten sich um den Aufbau der Bühne und die Verköstigung der Eltern während der Aufführungen. Der Toningenieur Rocco Pronesti sorgte ehrenamtlich für den Sound – wahrlich keine leichte Aufgabe, denn pro Aufführung mussten 25 Kinder mit Headsets ausgestattet werden.

Schulleiterin Katharina Lippl„Es war etwas ganz Besonderes - und das soll es erst einmal auch bleiben.“

So gelangen Auftritte wie der betörende Gesang der Schlange Kaa, Moglis Brüllversuch oder King Luis Song „Ich will ein Mensch sein“ und rissen das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Unter ihm war auch der Uttinger Bürgermeister Florian Hoffmann. Er hob das Engagement der Schule hervor: „Katharina Schippl ist nicht nur Schulleiterin, sondern der Motor einer ganz besonderen Inszenierung.“ Auch die Kinder lobte er überschwänglich für ihr schauspielerisches Talent.

Ein Projekt, das in Erinnerung bleiben wird – auch wenn es so schnell wohl keine Wiederholung geben wird. „Es war etwas ganz Besonderes – und das soll es erst einmal auch bleiben“, sagte Schulleiterin Schippl nach den Aufführungen. (AZ)