Auf der Seebühne in Utting tickt heuer erbarmungslos die Uhr

Immer im Hinterkopf haben Anna Münzer, die neue Vorsitzende des Uttinger Vereins Seebühne und Christine Koch, die Regisseurin des aktuellen Stücks „Was ihr wollt“ die Zeit. Denn auch wenn am Ammersee-Ufer im Summerpark Utting wie in den Jahren zuvor gespielt werden darf, hat sich einiges geändert - vor allem die Tatsache, dass jede Vorstellung Punkt 22 Uhr zu Ende sein muss - inklusive Schlussapplaus. So will es ein Gerichtsurteil, das ein Anwohner im Summerpark vor Wochen erwirkt hat.

Auch wenn das Urteil und die damit verbundenen Auflagen im Wesentlichen pro Seebühne und auch pro Summermarkt (der fand kürzlich unter ebenfalls erschwerten Bedingungen statt) ausgefallen war, lastet auf den Verantwortlichen der Seebühne Utting ein gewisser Druck. Nicht nur die Tatsache, dass die Anzahl der Aufführungen von 20 auf 16 reduziert wurde, auch die des zeitlichen Rahmens birgt Risiken. „16 Spieltage bringen uns ohnehin schon an eine finanzielle Grenze. Vor allem, wenn witterungsbedingt auch noch die eine oder andere Vorstellung ausfallen muss“, sagt Anna Münzer, die dennoch das Risiko eingeht und die Seebühne in die nächste Spielzeit führt.

Die Eintrittspreise für die Seebühne Utting werden vorerst nicht erhöht

Dazu kämen auch noch weitere Kosten, die angefallen seien, um in puncto Lärmschutz sicher zu sein. „Wir stellen heuer höhere und dickere Schallschutzwände auf“, erläutert Münzer. Dennoch habe sie an den Eintrittspreisen für die Seebühne nicht geschraubt. „Ich habe selbst drei Kinder und möchte, dass sich Familien den Besuch bei der Seebühne Utting auch weiterhin leisten können“, begründet die neue Vereinsvorsitzende, die diesen Posten von ihrem Vater Florian Münzer übernommen hat.

Aber auch künstlerisch sei die 22-Uhr-Grenze eine sehr große Herausforderung. „Eine meiner Aufgaben ist es, den Rotstift im Stück so anzusetzen, dass die künstlerische Qualität nicht zu sehr leidet“, erklärt Regisseurin Christine Koch. „Eine Stunde 40 Minuten haben wir jetzt für das Stück an sich geplant, wobei ich da noch einen kleinen Puffer einbauen werde.“ Schließlich ende die geplante Pause für das Publikum sicherlich nicht akkurat nach 20 Minuten.

Seit Ende April probt die Theaterwissenschaftlerin und Leiterin eines Laienensembles, mit dem sie selbst jedes Jahr ein neues Stück produziert, mit dem Seebühnen-Team. Viermal die Woche treffen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler in Achselschwang im Probenraum. Zum Ensemble gehören unter anderem Gerhard Deininger, Michael Schulz, Peter Noll und Bettina Senger. Als Profischauspieler sind Lisa Bales und Thomas Koch dabei. Sowie Klaus Kohler, der auch die musikalische Leitung übernimmt. Seine Kompositionen werden von ihm, Rudi Fuhrmann und Lukas Mayr interpretiert. Erst zur Generalprobe wird die hölzerne Bühne, die in den Ammersee ragt, ins Stück integriert. Rund 365 Besucherinnen und Besucher finden Platz auf der Tribüne, die heuer erstmals einen Mittelgang hat. Was es damit auf sich hat, will Anna Münzer nicht verraten, nur so viel: „Dieser Mittelgang kostet uns allerdings ein paar Zuschauerplätze.“

16 Spieltage bringen die Seebühne an ihre finanzielle Grenze

Zum Stück selbst, der Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“, lässt sich sagen: Ein Sturm fegt über Illyriens Küste hinweg. Und sorgt mit einem Schiffbruch für einen Strudel an Verwechslungen. Der Herzog liebt die Gräfin, die jedoch verliebt sich in den Pagen des Herzogs. Und nicht nur das: der ganze Hofstaat verliert sich in den Liebeswirrungen. Komisch und tragisch zugleich ist es, wenn sie alle hintereinander herjagen, ohne sich zu erreichen – ein Reigen gegenseitiger Irrtümer. Shakespeare löst ihn in vollendeter Komödiantik auf.

Die 16 Spieltage liegen in der Zeit zwischen 18. Juli bis 9. August. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr in Utting im Summerpark, Nähe Dampfersteg. Karten sind im Vorverkauf unter www.seebuehne-utting.de und an den Vorverkaufsstellen in Landsberg beim Reisebüro Vivell am Hauptplatz und in Utting beim Versicherungsbüro Klößel in der Bahnhofstr. 9a erhältlich oder an der Abendkasse ab 19 Uhr.