Der MTV Dießen sagt „Auf Wiedersehen und Danke“.

Die Vorbereitung auf die zweite Saison in der Kreisliga ist in vollem Gange. Vor dieser müssen die Herren des MTV Dießen einige Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft und zwei treue Unterstützer verabschieden.

Der langjährige Führungsspieler Vincent Vetter verlässt seinen Heimatverein endgültig in Richtung Nürnberg, wo er bereits seit einem Jahr wohnt und spielt. Futsal-Nationalspieler Kim Herterich wechselt nicht nur den Hallen-Verein, sondern auch das Bundesland und steht den Dießenern damit nicht mehr zur Verfügung.

Alexander Neiser, Christian Rid und Valentin Weber beenden aus unterschiedlichen Gründen zumindest vorerst ihre Karriere und Jan Verhülsdonk wird ebenfalls erst einmal nicht mehr für den MTV auflaufen. Neiser bleibt den Herren aber als Abteilungs- und sportlicher Leiter erhalten.

Auch in der zweiten Mannschaft gibt es Veränderungen

Auch die zweite Mannschaft muss mit Simon Brieger, Julian Geist, Jakob Gröger, Leon Grohall, Xaver Kaun, Sebastian Kropp, Julian Pena, Maximilian Schartl und Maximilian Schneider künftig ohne mehrere Spieler auskommen. Einige standen zwar schon länger nicht mehr auf dem Platz, andere aber haben noch in der vergangenen Saison regelmäßig gespielt.

Da der Großteil der Abgänge seinen Spielerpass allerdings weiterhin beim MTV hat, wird man den einen oder anderen vielleicht in Zukunft doch wieder auf dem Diessener Fußballplatz stehen sehen.

MTV-Spielertrainer Philipp Ropers schaut zurück und nach vorn: „Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren teilweise langjährigen Einsatz in unseren Mannschaften. Wir haben leider in beiden Teams Qualität und Quantität verloren. Aber unsere Mentalität ist genauso, wie sie in den vergangenen Jahren auch war: ,Next men up‘!“

Doch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz müssen die Herren künftig auf zwei wichtige Unterstützer verzichten. Klaus Schöniger, bisher und auch weiterhin in zahlreichen Funktionen für den MTV aktiv, verlässt nach knapp eineinhalb Jahren das „Heimspielteam“. Marlies Weis, über rund 40 Jahre erst Jugendtrainerin und dann Betreuerin der ersten Mannschaft, wird in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr neben der Ersatzbank stehen und Verletzungen erstversorgen. Damit hat sich nach Günther Metzger vor der vergangenen Saison nun auch die zweite „gute Seele“ der Herren verabschiedet.

Ropers bedankt sich bei Klaus, Günther und Marlies: „Wir sind Klaus sehr dankbar für die tolle Unterstützung in den vergangenen Spielzeiten. Was und wie lange Marlies für die erste Mannschaft gemacht hat, ist kaum in Worte zu fassen. Sie hat hier zusammen mit Günther mehrere Generationen von Spielern umsorgt und unterstützt.“ (AZ)