Verkehrszeichen in Herrsching umgebogen oder aus dem Boden gerissen: Die Polizei sucht Zeugen.

Herrsching

Herrsching: Acht Verkehrszeichen umgebogen oder aus dem Boden gerissen

Die Polizei in Herrsching sucht Zeugen. Ob eine Gruppe Jugendliche mit den Taten in Verbindung gebracht werden können, ist noch unklar.
    Die Herrschinger Polizei sucht nach dem oder den Tätern, die in der Mühlfelder Straße in Herrsching acht Verkehrsschilder beschädigt haben.
    Die Herrschinger Polizei sucht nach dem oder den Tätern, die in der Mühlfelder Straße in Herrsching acht Verkehrsschilder beschädigt haben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Am frühen Donnerstagmorgen, 28. August, gegen 3:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Herrsching von einem Herrschinger Bürger über ein in der Mühlfelder Straße aus dem Boden gerissenen Verkehrszeichen informiert.

    Eine Streife konnte dann laut Polizeibericht im Verlauf der Mühlfelder Straße acht Verkehrszeichen feststellen, die umgebogen oder aus dem Boden gerissen waren. Inwieweit eine vom Mitteiler genannte Gruppe von drei Jugendlichen mit den Taten in Verbindung gebracht werden kann, ist momentan noch unklar.

    In den frühen Morgenstunden war eine Gruppe Jugendlicher in der Mühlfelder Straße in Herrsching unterwegs

    Die Jugendlichen liefen nach Angaben der Polizei vor Feststellung des Zeugen auf der Mühlfelder Straße orts-auswärts. Zwei von ihnen waren nach Polizeiangaben dunkel gekleidet, der oder die dritte trug helle Kleidung. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

    Die Polizei in Herrsching nimmt unter der Telefonnummer 08152/93020 Hinweise entgegen. (AZ)

