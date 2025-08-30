Icon Menü
Vermeintlicher „Samurai-Kämpfer“ sorgt in Schondorf für Aufregung

Schondorf

Nach einem Notruf machen sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg nach Schondorf. Das vermeintliche Schwert des Mannes stellt sich als Regenschirm heraus.
    Mehrere Polizeistreifen haben sich am Freitag auf den Weg nach Schondorf gemacht, nachdem ein Passant einen Mann mit einem vermeintlichen Samurai-Schwert gesichtet hatte.
    Am Freitag ist um die Mittagszeit bei der Polizei in Dießen der Notruf eines Passanten eingegangen. Dieser hatte laut Polizeibericht in Schondorf einen dunkel bekleideten Mann bemerkt, der in der Nähe des Bahnhofs mit einem vermeintlichen Samurai-Schwert unterwegs war. Daraufhin machten sich mehrere Polizeistreifen aus Dießen, Herrsching und Fürstenfeldbruck auf den Weg, die in der Nähe des Bahnhofs einen 40-Jährigen antrafen, zu dem die Personenbeschreibung passte.

    Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich um kein Schwert, sondern einen tiefschwarzen Regenschirm mit einem „Schwertgriff“ aus Plastik handelte, heißt es im Polizeibericht. Der Mann hatte den Regenschirm aufgrund des Wetters dabei. Die Polizei Dießen bittet bezüglich entsprechender Gegenstände um die notwendige Sensibilisierung bezüglich der Wirkung auf außenstehende Personen. (AZ)

