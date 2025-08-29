Nächtliche Vermisstensuche auf dem Ammersee

Am Donnerstagabend (28. August), wurden die Wasserwacht gemeinsam mit der Feuerwehr Herrsching und der Polizei zu einer Vermisstensuche in die Herrschinger Bucht alarmiert.

Grund für den Einsatz war, dass zuvor auffällige Geräusche und Bewegungen im Wasser gemeldet worden, sodass zunächst von einer untergegangenen Person ausgegangen werden musste. Wie es in der Pressemitteilung der Kreis-Wasserwacht Landsberg heißt, suchten die Rettungskräfte mit vier Rettungsbooten, einer Drohne mit Wärmebildkamera sowie Wasserrettern im Flachwasser das Gebiet intensiv ab.

Rund zwei Stunden dauert die Suchaktion im Ammersee in der Herrschinger Bucht

Nach rund zwei Stunden wurde die Suche ohne Feststellung beendet. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Sichtung um einen größeren Fisch handelt. Wie der stellvertretende technische Leiter der Kreis-Wasserwacht Landsberg auf Nachfrage mitteilt, sei die Sicht während des Einsatzes im Ammersee so gut gewesen, dass die Rettungskräfte bis in eine Tiefe von rund zwei Meter sehen konnten. „Es hielten sich sehr viele größere Fische in diesem Bereich auf.“

Im Einsatz waren die Wasserwacht-Ortsgruppen aus Herrsching, Dießen, Utting, Schondorf und Eching. Außerdem die Feuerwehr Herrsching und die Polizei. (AZ)