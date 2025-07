Von Klassik bis Grunge: Sommerkonzert der Dießener Musikschule

Ein fröhliches Sommerkonzert erklang am Wochenende für alle Freundinnen und Freunde der Musikschule Dießen. Wie ein erfrischender Sommerwind wehte zum Auftakt der Bläser-Sound des „Blechblüten“-Ensembles durch die Aula der Carl-Orff-Schule - mit „Nadeshda“ von Lars Ericsen und „Sweet Carolin“ von Neil Diamond kamen die Zuhörer schnell in Ferienstimmung, heißt es in einer Zusendung der Musikschule.

Anschließend erfreuten zahlreiche junge und jugendliche Musikschüler die Zuhörenden mit ihren Solo- und Ensemblebeiträgen, die sich zu einem kurzweiligen, einstündigen Programm zusammenfügten. Aufmerksam gelauscht wurde auch bei Maria Steiningers Klarinettenvortrag. Sie interpretierte geradezu virtuos das nuancenreiche und technisch anspruchsvolle „Albumblatt“ des spätromantischen Komponisten Max Reger (Klavierbegleitung: Barbara Mann).

Zwei Musiker wollen künftig als Duo an Wettbewerben teilnehmen

Zu den Stars des Musikschulkonzerts gehörten auch beim diesjährigen Sommerkonzert Anatol Kretschmann (Klarinette), Schüler von Schamsi Bauknecht, und Martin Steininger (Querflöte), Schüler von Monika Steinwidder. Die beiden Jugendlichen präsentierten sich einmal mehr als Ensemblemusiker bei den „Zauberhölzern“ und erstmals auch im Duett mit einem „Andante“ (op. 19, Nr. 2) von Georg Friedrich Fuchs. Martin Steininger begeisterte das Publikum außerdem mit seiner gefühlvollen Interpretation von einem Satz aus dem „Konzert in G-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Zuletzt hatte Anatol Kretschmann, wie Musikschulleiter Thomas Schmidt es in seiner humorvollen Moderation formulierte, bei „Jugend musiziert ordentlich abgeräumt“. In Zukunft möchten die beiden ambitionierten Nachwuchsmusiker bei Musikwettbewerben als Duo starten.

Ganz „cool“ kam auch einer der jüngeren Musikschüler Korbinian Holl (E-Bass) rüber, der gemeinsam mit seinem Gitarrenlehrer Thorsten Bendzko (E-Gitarre) einen Song der Band „Nirwana“ mit dem Titel „Smells like Teen-Spirit“ präsentierte. „Den Wechsel von klassischer Musik zu ,Nirwana‘ und wieder zurück, das schaffen nur wir an der Dießener Musikschule“, kommentierte Musikschulleiter Thomas Schmidt das abwechslungsreiche Programm.

Zum Schluss dürfen auch die Besucher singen

Für Begeisterung sorgte auch das Bucket-Drumming-Ensemble unter der Leitung des Percussion-Musikers Rüdiger Maul. Mit Eigenkompositionen wie „Takatakadingding“, „Funky Samba“ oder „Wo ist die Eins?“ trommelte das mit Jugendlichen und Erwachsenen besetzte Ensemble auf Blech- und Kunststoffeimern rasante, mitreißende Rhythmen.

Vor dem Schlussapplaus wurden auch die Zuhörenden zum Mitsingen aufgefordert: Nach Ansicht des Orchesters, so Dirigent Thomas Schmidt, habe der neue Oimara-Song „Wackelkontakt“ das Zeug zum Wiesn-Hit 2025. Da könne es nicht schaden, den Text schon mal ein bisschen zu üben.

Die Musikschule bietet auch einen Notenbasar an

Als Take Away gab es schließlich nicht nur den einen oder anderen Ohrwurm für den Nachhauseweg, sondern für alle Mitwirkenden auch noch selbstgemachtes Popcorn aus der Küche des Musikschulleiters.

Gut angenommen wurde beim diesjährigen Sommerkonzert auch der Notenbasar der Musikschule, bei dem man sich zu günstigsten Preisen mit Notenmaterial eindecken konnte. In Kürze soll es den Notenbasar auch online auf der Homepage der Musikschule geben. (AZ)