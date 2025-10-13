Waffenschmiedweg: Dießener Bürgermeisterin geht auf Distanz zum Bauträger

Bei dem Wohnbauprojekt, das am Waffenschmiedweg in St. Georgen realisiert wird, geht Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) inzwischen auf Distanz zu dem dafür verantwortlichen Bauträger, Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo. Anfang Juli hatte das Landratsamt wegen Abweichungen von der genehmigten Planung einen Baustopp verhängt. Damals hatte Perzul auch auf Nachfrage den Baustopp nicht bestätigt, sondern vielmehr mit Berufung auf Zarbo davon gesprochen, die im Raum stehenden Nachfragen würden schnell geklärt. Inzwischen erklärt Perzul, „meine Bauverwaltung und ich werden seit Wochen hingehalten, mit der Information, dass nun zeitnah die Aufhebung des Baustopps komme“. So ist es unter anderem auf der gemeindlichen Homepage nachzulesen.

Auch nach drei Monaten gebe es weder eine genehmigte Änderungsplanung (Tektur) noch eine generelle Aufhebung des Baustopps, da die Prüfungen durch das Landratsamt noch andauerten: „Die anfänglichen Aussagen von Herrn Zarbo und Herrn Ehlers, es seien nur geringfügige Abweichungen und diese seien zeitnah zu beheben, sind so nicht eingetreten, worauf ich mich aber verlassen hatte.“

Die Bürgermeisterin erachtet die geänderte Planung als unkritisch

Eine Änderungsplanung wurde zeitnah nach dem Baustopp eingereicht. Dazu erklärte Perzul auch das gemeindliche Einvernehmen. Der Bauausschuss wurde nicht einbezogen. Die Bürgermeisterin verweist darauf, sie habe dabei entsprechend der Geschäftsordnung gehandelt. Deren Paragraf 14 regelt unter anderem, dass bei Bauanträgen im unbeplanten Innenbereich die Bürgermeisterin dieses Einvernehmen aussprechen kann, sofern es sich um Gebäude der Klassen 1 bis 3 handelt. Darunter fallen Gebäude, deren oberste Geschossdecke nicht höher als sieben Meter über dem Gelände ist, die drei Wohngebäude am Waffenschmiedweg fallen in diese Kategorie.

In der Praxis finden sich jedoch auf den Sitzungen des Bauausschusses immer wieder auch Gebäude der Klassen 1 bis 3. Das seien in der Regel Vorhaben, die nach der Prüfung im Bauamt als kritisch angesehen werden, erklärt Perzul dazu. Da es bei der Tektur am Waffenschmiedweg nur um 15 Zentimeter mehr Gebäudehöhe gehe und diese nicht die Höhe der Nachbargebäude überschreite, habe sie auch dieses Vorhaben als unkritisch betrachtet und das Einvernehmen erklärt.

Die Gebäude am Waffenschmiedweg wurden tiefer ins Gelände eingestellt

Das Landratsamt bekräftigte auf Anfrage unserer Redaktion seine bisherige Darstellung: „Die Überschreitungen von rund 70 Zentimeter, gemessen von der Oberkante des Fußbodens bis zum Schnittpunkt Wand/Dachhaut (Wandhöhe) sind natürlich nach wie vor zutreffend. Die Gebäude wurden tiefer ins Gelände eingestellt und das Gelände teilweise abgegraben. Aufgrund dieser Tiefereinstellung liegt die wahrnehmbare Höhe (Firste) um zirka 15 Zentimeter über dem bisher genehmigten Niveau.“

Daneben hatte das Bauamt am Landratsamt mit Schreiben vom 14. August Nachforderungen zu den Stellplätzen, zu Lageplänen und Abstandsflächen geltend gemacht. Nach einer ersten – noch nicht abgeschlossenen - Prüfung des Bauamtes könnten die geforderten Stellplätze in Art und Anzahl auf dem Gelände errichtet werden. Ebenso könnten wohl die Abstandsflächen auf dem Grundstück realisiert werden. Wann mit einer Genehmigung zu rechnen ist, lässt das Landratsamt aber derzeit offen.

Eine Werkplanung muss sich an die Genehmigungsplanung halten

Die Aussage von Florian Zarbo, die Gebäude seien aufgrund der Anforderungen etwa an die Dämmung größer als in der Eingabeplanung geworden, wollte das Landratsamt auf Anfrage nicht beurteilen. Sprecher Wolfgang Müller hält aber fest: „Die Anforderungen an Decken und Dämmstärken ergeben sich aus der Werkplanung (nach den Berechnungen des Tragwerkplaners und des Energiebedarfs) und sind nicht Teil der baurechtlichen Prüfung des Landratsamtes, daher können wir hier keine Beurteilung abgeben. Grundsätzlich gilt, dass sich die Werkplanung an die Ausmaße des Vorhabens gemäß Genehmigungsplanung halten muss.“

Bürgermeisterin Sandra Perzul geht nun auf Distanz zu dem am Waffenschmiedweg tätigen Bauträger. Das Foto zeigt sie mit Architekt Cedric Ehlers während der Rohbauarbeiten im Frühjahr. Foto: Markt Dießen (Archiv)

Zur Kritik an den durch die Baustelle verursachten Verkehrsbehinderungen führt Bürgermeisterin Perzul aus: „In Bezug auf die Parksituation vor Ort und auf den in der Zeitung zitierten ,Wendehammer‘ muss ich klarstellen, dass diese Fläche derzeit nicht im Besitz der Gemeinde ist und daher auch keine Verkehrskontrollen durchgeführt oder Halteverbotsschilder angebracht werden können. Die Fläche befindet sich noch bis zum Verkauf im Besitz der Fa. EZE GmbH und daher ist auch der Bauträger für die dortige Parksituation zuständig.“

Perzul verdeutlicht nun auch, dass sie als Bürgermeisterin „dieses Bauprojekt nicht einfach ungeprüft übernehme und kaufe. Um eine für die Marktgemeinde Dießen unabhängige Bewertung des Bauprojektes zu haben, habe ich vor einigen Monaten einen Bausachverständigen beauftragt, den Bau für uns zu begleiten und die Gemeinde auch bei der Abnahme zu betreuen.“