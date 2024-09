Das Walleshauser Pfarrhof-Café macht auch im Herbst weiter

Hausgemachte Kuchen und Torten, Kaffeevariationen und Erfrischungsgetränke in allen Farben des Regenbogens, ein Wiedersehen mit Altbekannten oder spannende neue Begegnungen – kurzum einen gemütlichen und kurzweiligen Nachmittag konnte man im vergangenen Halbjahr in Walleshausen erleben. Denn dort öffnete der barocke Pfarrhof seine Pforten zum Pfarrhof-Café. Aufgrund der hervorragenden Resonanz und den vielen positiven Rückmeldungen soll es nun auch in den Wintermonaten weitergehen, kündigt der Verein der Freunde des Pfarrhofs Walleshausen an. Für die kalte Jahreszeit ist genügend Platz in den Innenräumen vorhanden. Der Turnus - erster Sonntag im Monat - bleibt. Die nächsten Termine sind der 6. Oktober und 3. November. Weitere Termine werden beim Café und auf der Homepage des Vereins bekannt gegeben.

Das Café wird von einem kleinen Team an ehrenamtlichen Helfern, allesamt Mitglieder des Vereins der Pfarrhof-Freunde, aufgezogen. Damit das Café auch in Zukunft weitergehen kann, freuen sich die Beteiligten über viele Besucher aus allen Ecken des Landkreises.

Derzeit versucht der Verein zudem, in einer großangelegten Spendenaktion genug Geld zu sammeln, um den Pfarrhof durch einen Kauf oder ein Erbbaurecht für die Öffentlichkeit erhalten zu können. Sollte das Ziel nicht (vollends) erreicht werden, kommt der Erlös einem guten Zweck zugute. (www.pfarrhof-walleshausen.de). (AZ)