Straßen und Brücken rund um Dießen: Wird heuer etwas gemacht?

Dass die staatlichen Straßen und Brücken rund um Dießen streckenweise nicht im besten Zustand sind, ist kein neues Thema. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Das zeigt der Blick auf die das Staatliche Bauamt in Weilheim seit Jahren beschäftigenden Projekte. So ist nach den Worten des zuständigen Abteilungsleiters Andreas Lenker weiterhin nicht absehbar, wann der seit rund zwei Jahrzehnten diskutierte Neubau der Herrenstraße und der Hofmark realisiert wird.

Zum Sachstand kann Lenker derzeit nur sagen, dass sich seine Behörde weiterhin in einem „regen Austausch mit dem Markt Dießen“ befinde, „aber wir sind eigentlich nicht weitergekommen“. Zuletzt wurde vor knapp einem Jahr zwar im Gemeinderat eine Planung präsentiert. Zum Jahreswechsel informierte Bürgermeisterin Sandra Perzul, das Konzept der Feinuntersuchung sei in der Abstimmung mit Städtebauförderung und Staatlichem Bauamt, und das Vorhaben solle nun unter der Planungshoheit der Gemeinde umgesetzt werden, im Haushaltsentwurf für dieses Jahr sind die Planungen berücksichtigt.

An Herrenstraße und Hofmark gibt es nicht viel Gestaltungsspielraum

Zu einem Abschluss sind die Planungen aber offenbar bislang nicht gelangt. Das Problem sind laut Lenker in mancherlei Hinsicht divergierende Interessenlagen. Er nennt zwei Beispiele: Für eine Querungshilfe würde ein erheblicher Teil der bisherigen Schrägparkplätze in der Herrenstraße wegfallen, was aber gar nicht im Sinne der dort noch existierenden Geschäfte wäre. Mehr Platz für Fußgänger werde gewünscht, andererseits brauche die Straße aber gewisse Fahrbahnmindestbreiten, nennt Lenker als weiteres Beispiel.

Dann müssten auch verkehrsrechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Die gewünschte Ampel an der Engstelle in der Hofmark, die verhindern soll, dass sich dort zwei Lkw begegnen und nur über mühsames Rangieren teilweise auf dem Gehweg aneinander vorbeikommen, müsse auch verkehrsrechtlich vom Landratsamt genehmigt werden. Dasselbe gelte für Überlegungen, die Durchfahrt für den Schwerverkehr zu sperren. Das hält Lenker für rechtlich nicht möglich: „Denn wir haben keine Alternativstrecke und eine Rechtfertigung für eine Gewichtsbeschränkung wäre nur eine Brücke.“

Für einen Straßenbau in diesem Jahr hätte das Staatliche Bauamt die nötigen Mittel, doch er halte es für sehr unwahrscheinlich, dass diese benötigt werden, so Lenker weiter, wenngleich es vom Markt Dießen heiße, der Straßenbau käme „eher kurzfristig als mittelfristig“.

In Schondorf könnte die Ortsdurchfahrt saniert werden

Ansonsten beschilderte das Staatliche Bauamt vor einigen Monaten die Ortseinfahrt an der Landsberger Straße, um auf die dortige ziemlich uneben gewordene Fahrbahn hinzuweisen. Eine Sanierung ist dort ebenso wie bei den Spurrillen nördlich von Utting zeitnah nicht vorgesehen. Dagegen könnten auf der Schondorfer Ortsdurchfahrt die Unebenheiten in diesem Jahr beseitigt werden. „Wir könnten uns da an die Bahnsperrung dranhängen“, sagt Lenker. Dafür bestehe aber noch Abstimmungsbedarf mit der Deutschen Bahn.

Gebaut werden würde übrigens trotz des viel diskutierten Lärmthemas in Schondorf mit dem üblichen Asphalt und nicht mit Flüsterasphalt. Grund sei, dass sich die lärmmindernde Wirkung des sogenannten Dünnschichtasphalts erst bei Fahrgeschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde oder mehr einstelle. Außerdem bringe allein ein neuer Belag ohne Unebenheiten und scheppernde Schachtdeckel und Ähnliches bereits eine Lärmminderung von anfangs drei Dezibel, erklärt Lenker.

Für die Brücke über die Neue Ammer wurde die Planung geändert

Ebenfalls schon länger beschäftigt der Neubau der Brücke über die Neue Ammer das Staatliche Bauamt. Ein erster Entwurf erntete Kritik von Naturschützern, weil die neue Brücke und ihre Zuwegung Naturschutzflächen in einem Umfang von 1300 Quadratmetern zeitweilig oder gar dauerhaft zerstört hätten. Damit wäre aus Sicht der Naturschützer auch mit Blick auf die jahrzehntelange Debatte um einen Radweg durchs Naturschutzgebiet eine rote Linie überschritten worden.

Der Neubau der Brücke über die Neue Ammer beschäftigt das Staatliche Bauamt in Weilheim schon einige Jahre. Foto: Gerald Modlinger (Archiv)

Andererseits besteht an der Brücke durchaus dringender Handlungsbedarf: Der 1933 errichtete Flussübergang wurde bei der jüngsten Überprüfung als „ungenügend“ eingestuft. Das Bauamt ging auf die naturschutzfachlichen Bedenken ein und hat inzwischen einen neuen Planungsentwurf vorgelegt, berichtet Lenker. Dieser sieht eine geringfügige Verschiebung in Richtung Süden vor. Um dies so verwirklichen zu können, ist zunächst ein Planfeststellungsbeschluss erforderlich, zum anderen der Erwerb weiterer landwirtschaftlicher Fläche, wobei Lenker durchaus zuversichtlich ist, sich darüber mit der davon betroffenen überschaubaren Zahl von Grundstückseigentümern einig zu werden. Man hoffe, so der Abteilungsleiter, dann im kommenden Jahr eine neue Brücke bauen zu können.