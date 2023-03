Am Tag des Wassers treffen sich Wasserakteure in Wartaweil

Zu einem Austausch rund um das Thema "Wasser in Zeiten des Klimawandels" lädt der Bund Naturschutz ins Naturschutz- und Jugendzentrum am Ammersee-Ostufer.

Im Rahmen des vom bayerischen Umweltministerium geförderten Modellprojektes "Wasser in Zeiten des Klimawandels" fand am "Internationalen Tag des Wassers" ein Austausch verschiedener Akteure der Region statt. Bei der Diskussion wurde klar, dass sich unser Umgang mit Wasser grundlegend ändern muss.

Es ist allgemein bekannt: Der Klimawandel wird mit teils massivem Wassermangel einhergehen - das ist unumstritten. Deshalb müssen Wassersparmaßnahmen für Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte umgesetzt werden. Der Landschaftswasserhaushalt muss künftig so gestaltet werden, dass das Wasser in der Fläche gehalten und nicht möglichst schnell in den nächsten Bach oder Graben abgeleitet wird.

Der Winter 2022 war zu warm, zu schneearm und zu trocken

"Der Klimawandel wird die Extreme verschärfen, auch bei uns in Oberbayern. Flusshochwasser, Starkregenereignisse, aber auch Trockenheit und Dürre werden in den kommenden Jahren zunehmen. Wir müssen daher entsprechend Vorsorge betreiben", so der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, Korbinian Zanker. "Der vergangene Winter fällt nach dem Trockenjahr 2022 erneut zu warm, zu schneearm und zu trocken aus. Mit Hinblick auf die Bedeutung des Winters für die Grundwasserneubildung stellt die gegenwärtige Niedrigwassersituation in den Grundwasserkörpern des Voralpenlandes keine gute Ausgangslage für den Sommer dar."

Der Bund Naturschutz hatte zu dem Treffen anlässlich des "Internationalen Tages des Wassers" eingeladen. Ziel war ein Austausch über die aktuelle Situation in der Region aber auch weltweit.

Für starke Irritationen bei Naturschutz- und Verbraucherverbänden, Wasserversorgern, deren Verbände, sowie dem Städte- und Gemeindetag habe ein Antrag einiger Abgeordneten der CSU und Freien Wählern geführt, die eine Änderung des Landesentwicklungsprogramms beantragt haben, heißt es in der Pressemitteilung. Hier sei geplant, die bisherige Priorisierung der Grundwassernutzung zur Trinkwasserversorgung hinsichtlich einer kommerziellen Nutzung durch Lebensmittel- und Getränkehersteller aufzuweichen.

Trinkwasserversorgung der Bürger als Daseinsvorsorge klar priorisieren

Es waren sich alle Anwesenden einig, dass in diesen Zeiten Resilienz das Gebot der Stunde ist und dass die geplanten Änderungsvorschläge das Gegenteil bewirken würden. Ines Bethge von der AWA-Ammersee wünscht sich, "dass der vorsorgende Grundwasserschutz gesetzlich verankert wird. Die Nutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung der Bürger als Daseinsvorsorge müsse vor anderen Nutzungen klar priorisiert werden. In den Wasserschutzgebieten soll der Schutz des Grundwassers an erster Stelle stehen, um die hohe Wasserqualität zu erhalten und das Grundwasserdargebot gegenüber konkurrierenden Nutzungen abzugrenzen."

Als Verwaltungsratsvorsitzender der Wassergewinnung Vierseenland hat der Andechser Bürgermeister Georg Scheitz eine Vision: "Ich würde die Wasserschutzgebiete gern besser vermarkten." Wenn der Bürgermeister aber von Vermarktung spricht, ist freilich nicht die Rede davon, Teile der Wasserschutzgebiete zu versilbern. Scheitz möchte vielmehr die Landwirtschaft mehr einbinden. Schon aktuell unterstützt die Wassergewinnung Vierseenland konventionelle Landwirte finanziell, wenn sie auf den Austrag von Gülle verzichten. Dadurch konnten zu hohe Nitratwerte kontinuierlich in den Griff bekommen werden. (AZ)