Bund Naturschutz informiert in Wartaweil zum Tag des Wassers

Am 22. März ist der Tag des Wassers. Dazu zeigt der Bund Naturschutz in Wartaweil eine Ausstellung, bei der es auch um den Zustand der bayerischen Flüsse geht.

Die Wasserrahmenrichtline ist vor mehr als 20 Jahren von der Europäischen Union beschlossen worden und sollte den Durchbruch zu einem umfassenden, vereinheitlichten und vernetzten Gewässerschutz in Europa darstellen. In der Praxis ist es jedoch schwer, den starken Lobbygruppen im Bereich der Wassernutzung entgegenzutreten. Im Rahmen des Modellprojektes „Wasser im Zeichen des Klimawandels“, das vom bayerischen Umweltministerium gefördert wird, zeigt das Naturschutz- und Jugendzentrum des Bund Naturschutz in Wartaweil vom 3. bis 23. März (wochentags von 9 bis 17 Uhr) eine Ausstellung über die Hintergründe und den Nutzen der Richtlinie, informiert der Bund Naturschutz.

Frei fließende Gewässer und intakte Auen seien nicht nur „Hotspots“ der Artenvielfalt, sie böten auch einen hervorragenden natürlichen Hochwasserschutz. Doch laut Bund Naturschutz dürfen nur noch wenige Flüsse in Bayern frei fließen. Zudem leiden sie in den letzten Jahren immer wieder unter den Klimafolgen. Zentrales Ziel der Wasserrahmenrichtlinie der EU ist der „gute ökologische, mengenmäßige und chemische Zustand“ für alle Gewässer und das Grundwasser. Europaweit sollten bis 2015 Gewässer und Grundwasser in einem guten ökologischen, chemischen und mengenmäßigen Zustand sein. Auch Moore und Auen müssen einbezogen werden.

Auch das Modell einer Fischtreppe ist in Wartaweil ausgestellt

Die Ausstellung zeigt auf 15 Plakattafeln die Hintergründe der Richtlinie und stellt die wichtigsten Zeigerorganismen in Form von Modellen vor. Auf einer begehbaren fünf mal fünf Meter großen Flusskarte wird man über die Flüsse in Bayern und deren Zustand informiert. Zudem kann man ein Modell einer Fischtreppe, also einer Einrichtung für die Wanderung der Fische im Fluss besichtigen.

Im Rahmen der Ausstellung sind zwei Veranstaltungen geplant: ein Filmabend mit Dr. Christine Margraf am Donnerstag, 16. März, von 19 bis 21 Uhr und zum Internationalen Tag des Wassers am Mittwoch, 22. März, von 9 bis 12 Uhr ein regionaler Wasser-Dialog.

Zwei Erfolge und ein Misserfolg für den Bund Naturschutz

Der Schutz der bayerischen Flüsse steht für den Bund Naturschutz seit jeher ganz oben auf der Prioritätenliste. So rettete der Verband bereits in den 1960er-Jahren die Weltenburger Enge. Der Donaudurchbruch sollte damals in einem riesigen Stausee verschwinden. Bis heute sorgt der Bund Naturschutz erfolgreich dafür, die letzten 90 Kilometer frei fließender Donau zwischen Straubing und Vilshofen zu erhalten.

Ein zweiter Großkampf um einen bayerischen Fluss endete dagegen in einem Fiasko für den Naturschutz: der Zerstörung des Altmühltals, einer einzigartigen Flusslandschaft. Sie wurde dem angeblichen „Menschheitstraum“ Rhein-Main-Donau-Kanal geopfert, der heute nur zur Hälfte ausgelastet ist und sich volkswirtschaftlich wohl niemals rechnen wird, beklagt der Bund Naturschutz. (AZ)