Wartaweil

Landwirtschaftstag beim Bund Naturschutz in Wartaweil

Auch um den Zusammenhang zwischen Grünlanderhalt, Biodiversität und Klimaschutz durch die Haltung von Rindern und dem Verzehr von deren Fleisch geht es beim Landwirtschaftstag des Bund Naturschutz in Wartaweil.

Der Bund Naturschutz lädt am 9. März zum Landwirtschaftstag in Wartaweil ein. Dabei sollen Bauern, Konsumenten und Naturschützer in einen Dialog treten.

Der Bund Naturschutz lädt zum fünften Mal zu einem Landwirtschaftstag im Naturschutz- und Jugendzentrum in Wartaweil ein. "Landwirtschaft im Klimawandel. Wie kann die Anpassung an den Klimawandel gelingen?" lautet das Thema der ganztägigen Vortragsreihe am Samstag, 9. März. Die Veränderungen des Klimas werden auch für die Landwirtschaft immer deutlicher spürbar. Begleiterscheinungen wie Hitzewellen, Trockenheit, Dauerregen, Stürme und Hagel gefährden Ernteerträge und die Planungssicherheit auf dem Feld. Außerdem ist infolge steigender Temperaturen mit einer stärkeren Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen zu rechnen, die aus bislang wärmeren Gegenden einwandern. Dieses Szenario bildet den Hintergrund der Veranstaltung. Sie nimmt vorwiegend die Grünlandnutzung und die damit verbundene Viehhaltung in den Blick. Ein Landwirt aus St. Georgen berichtet beim Landwirtschaftstag über seine Milchwirtschaft Während insbesondere Natur- und Klimaschützer den Fleischkonsum kritisch sehen, geht es bei dem Landwirtschaftstag unter anderem auch um den Zusammenhang zwischen Erhalt von Grünland, Biodiversität und Klimaschutz durch Rindfleischverzehr, wie der Vortrag des Öko-Agraringenieurs Ulrich Mück überschrieben ist. Der St. Georgener Bio-Landwirt Johannes Wernseher spricht zusammen mit der Landwirtschaftsrätin Maria Leutenbauer von der Ökofachschule Weilheim über Grünlandnutzung im Milchviehbetrieb. Nach der Mittagspause geht es um das Agroforst-Modell, den Fördermöglichkeiten hierfür und Praxis-Erfahrungen eines Landwirts. Der Abschlussvortrag befasst sich mit der Ernährungssicherheit. Ziel der Veranstaltung ist laut Bund Naturschutz, dass Verbraucher, Landwirte, Umwelt- und Naturschützer in den Dialog treten. Der Landwirtschaftstag ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bund Naturschutz mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim, dem Verband für landwirtschaftliche Fachbildung, dem Bauernverband, der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft und dem Bund Deutscher Milchviehhalter. Lesen Sie dazu auch Weil Plus Sonniges Wetter sorgt bei Landwirten für düstere Aussichten

