Was am Ammersee von 2024 bleibt und uns (vielleicht) 2025 erwartet

Puh, das war wieder alles knapp: Aber die Plätzchen sind alle gebacken, auch ein schöner Christbaum wurde gefunden und ein paar Geschenke werden heuer sicher wieder darunter liegen - und der AK-Jahresrückblick ist ebenfalls rechtzeitig fertig geworden. Der Dezember ist ein besonderer und hektischer Monat, denn er ist gefühlt eigentlich der kürzeste. Er hat zwar 31 Tage, aber faktisch muss fast alles bis zum 24. erledigt sein. Der Kontrast vom hektisch-aufgeregten Advent bis zur eigentlichen Weihnachtszeit vom Heiligen Abend bis zum Dreikönigsfest könnte kaum größer sein.

In dieser Zeit folgt in gewisser Weise die Zeit des Neu-Sortierens: Was bleibt vom alten Jahr? Was kann beiseite gelegt werden? Das ist leichter zu beantworten als die Frage, worauf wir uns im neuen Jahr einstellen müssen. Vieles ist zwar geplant und absehbar, aber das meiste, was vor uns liegt, kennen wir nicht. Aber vieles wird bleiben und manches sich ändern, mal näher bei uns und mal weiter weg. Mal freut uns das, mal macht es uns traurig, die Jüngeren schauen hoffentlich erwartungsvoll nach vorn, die Älteren eher mit Wehmut zurück.

Eines ist unzweifelhaft: 2024 hat es so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr geregnet

All das steckt auch hinter unserer Berichterstattung im Ammersee Kurier, dessen heutiger Jahresrückblick noch einmal an einige besondere Ereignisse und Geschichten des zu Ende gehenden Jahres erinnert. Blättert man durch die Ausgaben des Jahres 2024, fällt es nicht leicht, ein eindeutiges Fazit zu diesem Jahr zu ziehen. Nur eines gilt als gesichert: 2024 war bei uns eines der feuchtesten Jahre seit Jahrzehnten. Schon seit Ende 2023 regnete und schneite es ungewöhnlich heftig, Anfang Dezember brachte eine Schneedecke, wie wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten, die adventliche Hektik zum Erliegen, weil buchstäblich nichts mehr ging. Und genau ein halbes Jahr später - Anfang Juni - sorgte tagelang sintflutartiger Regen für ähnliche Eindrücke.

War 2024 ein Jahr des Fortschritts oder der Stagnation? Wirtschaftlich letzteres, das wird auch 2025 auf die kollektive Stimmungslage drücken. Im vergangenen Jahr ist manchen auch die weltpolitische Situation aufs Gemüt geschlagen. Inzwischen haben sich manche Dinge geklärt, wie etwa die künftige US-Präsidentschaft. Auch die Chance auf einen Frieden in der Ukraine darf man ein klein wenig größer als vor Jahresfrist einschätzen. Dass vor ein paar Tagen das mehr als 50 Jahre herrschende Terrorsystem in Syrien fast schon friedlich gestürzt wurde, zeigt, wie schnell und überraschend sich etwas verändern kann, hoffentlich dauerhaft zum Besseren.

Das Geld wird auch am Ammersee knapper

Unmittelbarer wirkt auf die Ammerseeregion aber die wirtschaftliche Durststrecke in Deutschland ein. Von den Folgen der Inflation kann sich unsere Gegend ebenso wenig abkoppeln. Auch auf Landkreis- und Gemeindeebene werden die Verteilungskämpfe härter geführt. Das zeigen die Auseinandersetzungen um Schule und Rathaus in Pähl oder die Debatte um ein neues Landratsamt in Landsberg. Daneben ächzen die Kommunen unter den wachsenden sozialen Aufgaben, vor allem bei der Kinderbetreuung.

Wobei eines auch nicht übersehen werden darf: Dass Frauen heute in den Familien nicht mehr nur unbezahlte Kinder- und Küchenfachkräfte sind, sondern ebenso erwerbstätig wie die Männer, verschafft Staat und Kommunen auch deutlich mehr Steuereinnahmen als früher und damit mehr Handlungsspielräume (man kann es auch „Verpflichtungen“ nennen) gerade im sozialen Bereich: Bürger- und Jugendtreffs, Investitionen in erneuerbare Energien, Wohnungsbau und viele kleine Investments in eine hohe Lebensqualität mit bisweilen auch merkwürdigen Erscheinungen wie die in diesem Jahr eingeführten „Ratschbänke“.

Der gesellschaftliche Grundkonsens ist am Ammersee ausgeprägt

Unter anderem an solchen gesellschaftlichen Entwicklungen zeigt sich das, was als „Fortschritt“ bezeichnet werden kann. Das andere sind technologische Prozesse, im Besonderen die Digitalisierung, die sich von Jahr zu Jahr beschleunigt und unser Denken und Handeln wohl stärker beeinflusst als die Frage, ob man von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitarbeiter*innen oder Mitarbeitenden sprechen soll.

Wirtschaftliche Stagnation und gesellschaftlicher und technologischer Fortschritt werden uns auch 2025 begleiten. Bei allen politischen Debatten und den damit verbundenen einzelnen Streitpunkten sind aber die gesellschaftliche und politische Übereinstimmung und das Bekenntnis zu einer demokratischen, sozialen und liberalen Gesellschaftsordnung in den Ammersee-Gemeinden groß. Das ließen auch die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu Beginn des Jahres in Dießen, Schondorf und Utting erkennen, an denen Tausende Menschen teilnahmen. An diesem Grundkonsens dürfte sich auch nichts ändern, wenn in den ersten Wochen des neuen Jahres Wahlkampf zur vorzeitigen Bundestagswahl gemacht und im Herbst damit begonnen wird, die Kandidatinnen und Kandidaten für die im März 2026 stattfindenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen zu nominieren.

2025: Eine neue Bahn, eine neue Kirche und ein neues Museum

Ansonsten haben wir im nächsten Jahr hoffentlich viel Freude an einer generalsanierten Ammerseebahn, einem neuen Carl-Orff-Museum in Dießen, einer wiederaufgebauten Christuskirche in Utting, bei großen und kleinen Festen, guten Traditionen und spannenden und anregenden Veränderungen. Die AK-Redaktion wird wieder dabei sein, um sie darüber und auch das, was wir noch nicht ahnen, im neuen Jahr auf dem Laufenden zu halten.

Noch aber sind der Dezember und das Jahr 2024 nicht zu Ende. Daher wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe Weihnachtstage und dass Sie in zwölf Monaten über das dann zu Ende gehende Jahr 2025 sagen können, es war noch etwas schöner als erhofft. Alles Gute!