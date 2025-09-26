Schlechte Nachrichten aus Utting: Im Refugium-Keller steht Wasser

Beim Refugium in Utting, das einmal Ort für Kunst, Kultur und die Jugend werden soll, läuft es nicht rund. Schon beim Baubeginn im Frühjahr 2024 erschwerte Regen die Aushubarbeiten, ein in der Nähe verlaufender Regenwasserkanal weichte die Baugrubenböschung auf. Und auch im Lagerschuppen, der dem Refugium-Neubau angegliedert wird, müssen Maßnahmen gegen Wasser getroffen werden, das über Risse in der Betonplatte des Kellerbodens eindringt. Doch es gibt noch weit größere Probleme.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Florian Hoffmann den Gemeinderat über Probleme, die die Gemeinde unter Umständen sogar zwingen werden, den Klageweg zu beschreiten. Denn: Im Keller des Neubaus steht Wasser. Rainer Brundke vom Sachverständigenbüro Brundke hat dazu inzwischen ein Gutachten erstellt. Darin attestiert er dem beauftragten Architekturbüro einen Planungsfehler.

Die Probleme im Refugium in Utting waren offensichtlich vorhersehbar

So widerspreche es den Anforderungen der einschlägigen Abdichtungsnorm, das Kellerbauwerk nur an drei Seiten samt Bodenplatte als dichtes Bauwerk auszubilden und den Tiefhof nicht in ein geschlossenes Wannenkonzept miteinzubinden. Die Pläne des beauftragten Architekturbüros VonMeierMohr sahen vor, im Tiefhof im Osten, über den der Zugang zum Veranstaltungssaal erfolgt, sichtbar bleibende Stahlspundwand-Profile zu verwenden und die Treppe zum Baugrund hin offen zu bauen.

Diese Ausführung sei nicht geeignet, um einer seitlich einwirkenden Druckwasserbelastung Stand zu halten, so der Gutachter. Zudem könne durch die fehlende Bodenplatte unter der Treppe auf Dauer Wasser über die Treppenränder eindringen. Laut Gutachter liegt ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik vor, die Gebäudeabdichtung sei mangelhaft.

Offensichtlich waren die Probleme vorhersehbar, wie ein Baugrundgutachten belegt, das drückendes beziehungsweise sich aufstauendes Wasser attestierte. „Spätestens nach den Ausschachtungsarbeiten der Baugrube war zu erkennen, dass aufgrund der Baugrundbedingungen erhöhte Anforderungen an die Gebäudeabdichtung zu stellen waren. Zum damaligen Zeitpunkt hätte durch Umplanung noch rechtzeitig hierauf reagiert werden können“, so das Fazit des Gutachtens.

DIe Verzögerungen beim Bau des Refugiums haben auch negative Auswirkungen auf die Jugendarbeit in Utting

Wie Hoffmann informierte, liegt dieses der gegnerischen Versicherung vor. Diese habe es zur Prüfung an den TÜV-Süd weitergeleitet, eine Stellungnahme sei noch nicht erfolgt.

„Wir haben einen wasserdichten Keller bestellt“, sagte Hoffmann, der klarmachte, dass die Gemeinde Klage einreichen würde, sollte auf anderem Weg keine Einigung erzielt werden. Zwar setzt die Gemeinde auf eine gemeinschaftliche Lösung, jedoch schließt sie bis zur Stellungnahme der gegnerischen Versicherung Verhandlungen mit dem Architekturbüro aus.

Peter Noll (GAL) verwies in der Diskussion darauf, dass bei Verhandlung über Kostenübernahmen auch eventuell anfallende zusätzliche Betriebskosten zu berücksichtigen seien. Aufgrund des Wassers im Keller sind nun zahlreiche Arbeiten im Refugium erstmal gestoppt. Die mangelhafte Ausführung des Kellers führt nun zu weiteren Verzögerungen, sowohl beim Baufortschritt, als auch bei der Jugendarbeit, die sich derzeit ohnehin schwierig gestalte, wie Hoffmann einräumte.

Dennoch in vorhandenen Räumen, beispielsweise im Bürgertreff oder im Gemeinschaftsraum im Schmucker-Areal, zu beginnen, war Lisa Vogt und Korbinian Lutzenberger (GAL) ein Anliegen.