Mitglieder der Wasserwacht Schondorf retten Menschen aus überfluteten Häusern

Es waren dramatische Stunden und Tage rund um das erste Juni-Wochenende des vergangenen Jahres für viele Menschen in Bayern. In mehreren Landkreisen wurde nach mehreren Tagen Dauerregen der Katastrophenfall ausgerufen. Betroffen war unter anderem auch der Landkreis Dachau. Dort halfen fünf Einsatzkräfte der Wasserwacht Schondorf im Rahmen der Schnelleinsatzgruppe. Dafür wurden auf der Jahresversammlung des Ortsverbands – bei der auch die Neuwahl des Vorstands anstand – kürzlich Sebastian Königl, Philipp Drexl, Siegfried Dumbsky, Fabian Drexl und Samuel Seyrer geehrt. Sie mussten damals mehrere Personen aus ihren überfluteten Häusern evakuieren.

Auch jenseits dieses Großeinsatzes gab es für die Wasserwacht Schondorf viel zu tun. 40 Einsätze wurden im und am See abgearbeitet. Rund 40 aktive Einsatzkräfte leisteten 2800 Wachstunden und erbrachten in diesem Zuge zahlreiche Erste-Hilfe-Leistungen. Weitere etwa 1300 Dienststunden kamen durch Fortbildungen, Übungen und Trainingsabende hinzu.

Mehrere Wechsel gab es im Vorstand. Sowohl der Vorsitzende Thomas Eder als auch sein Stellvertreter Johan van den Boogaart traten für diese Ämter nicht mehr an. An die Spitze der Schondorfer Wasserwacht wurden Franziska Königl (Vorsitzende) und Sabine Steer (Stellvertreterin) gewählt, beide waren zuvor Jugendleitung. Nachbesetzt wurde auch die Aufgabe des Technischen Leiters und dessen Stellvertreters. Hier folgen auf Andreas Ficht (Leiter) und Manuel Roth nun Fabian Drexl (neuer Leiter) und Samuel Seyrer.

Teil des gewählten Gremiums sind nun auch Leonie Birkner (Zweite stellvertretende Technische Leiterin) und Jugendleiter Paul Müller. Einen Wechsel gibt es ebenfalls bei der Aufgabe des Wasserwachtarztes. Hier hörte Dr. Wolfgang Moser nach 37 Jahren auf und übergab an Dr. Gabriel Grün. Weiterhin Teil des Vorstand, wenn auch in anderer Funktion, ist Johan van den Boogaart (Kassierer). Er übernimmt die Aufgabe von Andrea Eibl.

Bei der Versammlung gab es auch Ehrungen für verdiente Mitglieder. Ausgezeichnet für ihren aktiven Dienst wurden Stefan Birkner (45 Jahre) Leonie Birkner (zehn Jahre) und Siegfried Dumbsky (45 Jahre). Walter Hölzle und Fritz Deininger (55 Jahre), Josef Gall (40 Jahre) und Manfred Haim (50 Jahre), wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft gedankt. (AZ)