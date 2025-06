Wasserwachthütte in St. Alban soll einen Anbau bekommen

Grünes Licht hat der Bau- und Umweltausschuss in Dießen in seiner jüngsten Sitzung für einen Anbau auf Stelzen an die bestehende Wasserwachtstation auf dem Freizeitgelände St. Alban gegeben.

Geplant sei, wie Sarin Rudolph vom Bauamt ausführte, die Erweiterung des bestehenden Gebäudes, um mehr Aufenthaltsfläche, zum Beispiel für Schulungen, zu gewinnen. Das bestehende Dachgeschoss sei nicht für Aufenthaltszwecke nutzbar. Daher sei vorgesehen, auf der Nordwestseite des Gebäudes einen kubischen Anbau auf Stelzen mit einer Grundfläche von gut 22 Quadratmetern zu errichten, der mit einem begrünten Flachdach ausgestattet werden soll. Der dadurch im Nordwesten der Hütte entstehende überdachte Bereich soll als zusätzlicher Unterstellplatz genutzt werden. Die Gemeinde geht davon aus, dass es sich bei dem Anbau der Wasserwacht um ein privilegiertes Vorhaben handelt.

„Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut und alle Möglichkeiten diskutiert“, betonte Sandra Perzul (Dießener Bürger). Bei einem ebenerdigen Anbau hätte die gewünschte Unterstellmöglichkeit gefehlt und in der aktuellen räumlichen Situation im Dachgeschoss seien Schulungen nicht möglich. „Und schließlich sind wir froh, wenn wir Jugendliche haben, die sich bei der Wasserwacht ausbilden lassen.“ Der geplante Kubus auf Stelzen sei nun eine Möglichkeit, alle Anforderungen unter ein Dach zu bringen. (una)