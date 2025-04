Webasto baut Arbeitsplätze ab – auch in Utting

Um die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftssicherheit von Webasto zu stärken, wird das Unternehmen im Rahmen seines laufenden Restrukturierungsprogramms seine Effizienz und Produktivität deutlich verbessern. Dazu müssen auch die Kapazitäten in Deutschland angepasst und rund 650 Arbeitsplätze bis Ende 2025 abgebaut werden. Auf dieses Vorgehen haben sich das Management und die Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach intensiven Verhandlungen einvernehmlich geeinigt. Darüber hat der Automobilzulieferer die Mitarbeitenden an seinen deutschen Standorten informiert.

In Utting produziert Webasto Schiebedächer, Panoramadächer und Glasdächer

Betroffen ist laut Pressemitteilung des Unternehmens auch das Webasto-Werk in Utting. Dort sind nach Angaben der Unternehmens derzeit auf einer Fläche von rund 45.060 Quadratmetern etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mtarbeiter beschäftigt. Das Werk am nördlichen Ortsausgang von Utting ist laut Unternehmens-Webseite der Hauptsitz von Webasto für die Produktion von Dachsystemen. Zu den Produkten gehören Panoramadächer, Schiebedächer und feste Glasdächer. Rund 13 voll beladene Lkw verlassen demnach täglich das Werk.

Wie Webasto weiter mitteilt, liege der Fokus des Stellenabbaus auf Arbeitsplätzen in der Verwaltung und Entwicklung. Zudem würden Kapazitäten in der Produktion an die veränderte Nachfrage angepasst. Bevor weitere Informationen in der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, sollen die Mitarbeitenden persönlich von Management und Personalbereich informiert werden.