So trifft der Stellenabbau bei Webasto den Standort Utting

Keine guten Nachrichten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto, mit Sitz in Stockdorf, der auch in Utting ein Werk betreibt: Deutschlandweit werden rund 650 Arbeitsplätze abgebaut, um, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, „die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftssicherheit von Webasto zu stärken.“ Dazu müssten die Kapazitäten angepasst werden. Auch im Uttinger Werk sind Arbeitsplätze betroffen.

