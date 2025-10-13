Jugendliche feiern am Dießener Skaterplatz zu laut und fliehen vor der Polizei

In der Nacht auf Montag, 13. Oktober, feierten vier Heranwachsende zu laut auf dem Skaterplatz in Dießen. Aufgrund der Ruhestörung verständigten Anwohner die Polizei, die nach eigenen Angaben um 1 Uhr vor Ort eintraf. Die vier jungen Männer ergriffen sofort die Flucht, ließen jedoch ihre Rucksäcke, E-Scooter und ihren Müll zurück.

Dem Jüngsten im Bunde fiel laut Polizeibericht irgendwann auf, dass sie ja eigentlich nichts falsch gemacht haben und kam wieder zurück. Die Ruhe war somit wieder hergestellt und der junge Mann aus Dießen räumte den Platz noch vorbildlich auf. Das restliche Eigentum der geflohenen Männer wurde auf die Wache der Polizeiinspektion Dießen gebracht.

Auch auf E-Scootern gelten die Promillegrenzen für Fahrzeugführer

Im Laufe der Nacht kamen die drei flüchtigen Männer laut Polizeibericht auf die Wache und wollten ihre E-Scooter abholen. Da sie jeweils deutlich alkoholisiert waren, wurden sie zum Ausnüchtern wieder nach Hause geschickt. Die Polizei weist aus diesem aktuellen Anlass darauf hin, dass für die Benutzung von E-Scootern ebenfalls die Promillegrenzen wie für „normale“ Fahrzeugführer gelten.

Bis auf die „Strafe“ ein weiteres Mal zur Polizei kommen zu müssen, erwarten die Beteiligten keinerlei Konsequenzen. (AZ)