14-Jährige bereichern sich mit Trick zulasten der Tafel in Weilheim

Die Jugend ist erfinderisch – manchmal auch im negativen Sinne. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Weilheim wollten zwei 14-jährige Schüler aus Weilheim am späten Mittwochmittag an einer Kasse eines Supermarkts in Weilheim im Rahmen eines Einkaufs mehrfach Flaschenpfand-Bons über ihre Mobiltelefone digital einlösen. Dies schlug fehl, weil die Bons nicht mehr gültig waren.

Pfandbons in durchsichtiger Spendenbox abfotografiert

Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen die sichtbaren Barcodes von Pfand-Bons, die sich in einer durchsichtigen Spendenbox zugunsten der Tafel Weilheim befunden hatten, mit ihren Handys abfotografierten und diese durch Vorzeigen an der Kasse einlösen wollten. Diese Spendenbox ist neben den Pfandautomaten aufgestellt. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten auf den Handys der Schüler mehrere solcher Fotos sichten, deren Aufnahmedatum bereits Monate zurückliegt. Wie hoch der Betrag zum Nachteil der Tafel Weilheim ist, steht bisher nicht fest. (AZ)